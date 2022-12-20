不正常愛情研究所｜吳兆麟祝福變詛咒 胡敏芝被焫㷫：你好黑心 (14:52)

J2後晚（22日）播出《不正常愛情研究所》，由J2ers黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）、胡敏芝（Karen）連同兩位客席嘉賓麥惠琪、文頌男（Koba）主持。聖誕節臨近，今集主題跟聖誕有關。

對很多年輕男女來說，聖誕節特別浪漫，都希望有另一半一齊慶祝，不過Jojo格外傷感，節目開始時她自爆剛甩拖，她說︰「大家真係好興奮，不過有樣嘢要坦白，今年嘅聖誕節係我5年以嚟，第一次單身過。」

Alan亦感同身受︰「你5年咋，我年年都係咁呀。」上演一場「邊個夠我慘」真實版。Karen講到大學生圈子，一直流傳6月迎新營開始，是分手「季節」，到9月同學們籌備出pool，為12月聖誕節準備。

節目開始前，各主持寫低祝福語句，給特定的對象，麥惠琪祝Alan可以「早日出pool，不要成為『第三者』」，事緣之前有一集，塔羅牌師占卜出Alan會做第三者，自此各人便以「第三者」取笑Alan。雖然一再否認，可惜各人一於少理，繼續開玩笑，Alan亦不是省油的燈，他居然貪玩祝未婚的Karen「早生貴子」，即時焫㷫對方︰「我真係恭喜你呀，好黑心呀呢個人。」Karen似乎受到好大刺激，繼續失控暴走話︰「佢明知我唔想要小朋友㗎，我估唔到你個人咁惡毒，我真係好嬲呀，『早生貴子』即係同我講粗口。」

在交換禮物環節Jojo選了一本名為《藍色小花》繪本，Jojo解釋話︰「原因係最近見到其中一個人嘅social media嘅story上面講咗一啲唔開心嘅嘢，情緒大起大落。」在座各主持開始估誰是主人翁，接住Jojo話︰「想鼓勵下佢，本書嘅內容講你同其他人唔一樣都好，但你仍然好特別。」

身邊的麥惠琪聞言說︰「聽到好想喊。」當麥惠琪接過繪本時，開始失控爆喊，現場再度失控，最後點樣收科，留意後晚播出的《不正常愛情研究所》。

Karen事後接受訪問時話現場反應只是製造節目效果，她笑說︰「事前唔知佢寫乜嘅，不過佢都係講笑，梗係冇嬲佢，我都祝佢單身都早生貴子。」 Karen跟男朋友拍拖4年，今年聖誕節未有特別計劃︰「一開始拍拖都好着重儀式感，節日特別係聖誕節，一定要有plan，拍耐咗就覺得冇所謂。」

（即時娛樂）