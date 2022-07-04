《仔仔一堂》終極篇｜HoHo突失約背後有洋蔥 Howard孖Felix野餐變數臭前度 (15:31)

J2節目《仔仔一堂》本周一至五晚十點半播映終極一篇，星期五最後一集更會延長至1小時！

終極篇《仔仔》將大洗版，10名仔仔當中，被譽為「人氣王」的「嫰版王浩信」Louis，上周五宣布因工作關係，被迫中途落車，令仔仔們關係出現大洗牌，「型男混合體」Andrew＋「187花美男」Carson，「Young 版尊龍」Ray＋「型男主廚」Kenny成為固定組合，進行不同任務考察兩對仔仔默契及配合指數；留下來的「純愛莫少聰」Nelbon、「害羞台男」Kevin、及「柔情版香取慎吾」Howard，將與新加入的「金融界代表」Nathan及「化妝界白淨男」Felix進行任務，至於「可愛兜風耳」HoHo及「陽光男孩」Juzco，亦分別因為不同原因暫別節目。

昨晚（19日）一集焦點，集中在兩大固定組合「AC」及「RK」身上，令人意外的是，一直在節目中火花十足的「AC」組，去到2人單獨進一步了解環節，竟忽然由「糖黐豆」變成「水溝油」，Andrew更因Carson講大話，跟製作組否認曾私下約自己食飯大動肝火，Andrew認真說：「呢個Reflect咗一個人嘅性格，下次希望佢Open啲同Honest啲。」

「RK」組雖然因之前Ray「三心兩意」現暗湧，但當二人執行任務時，異常地合拍，身為「地獄廚神」的Ray，更自薦炮製水煮魚向Kenny耍冧，由於誠意滿分，與Kenny關係再進一步；遭Kenny誠意打動的Ray，在節目中盡訴心中情，大談為何單身長達5、6年：「我5、6年前經歷咗事業失敗、分手、財務壓力，嗰時因為Ex嘅關係，我直頭自殺過。嗰刻我發現，如果愛一個人，首先要解決嘅問題係錢，我就想30至40歲期間，不斷去搵更加多嘅錢，去維繫更加持久嘅關係，對我嚟講再pick up一個relationship，係需要比較大嘅勇氣。」

今晚（20日）一集，新成員Nathan同Felix將分別與HoHo及Howard進行任務，兩個組合均有重大事件發生。「HN組」因為HoHo出其不意「放飛機」，令到Nathan有幸與排舞老師Catry親密接觸及互動，2人大跳辣身舞，畫面精彩。

至於「FH組」，則因為一個共同「前度」，令到溫馨野餐放狗活動，畫面突變成「數臭前度大會」，平時靜如止水的Howard，將一反常態雞啄唔斷。製作組更會同集公開HoHo忽然爽約原因，除了與已落車的Louis有關之餘，內容極度洋蔥！

一班仔仔自節目播出後，一直積極參與不同宣傳活動，日前「人氣王」Louis、Ray、Kenny以及Nelbon，接受J2官網準備「Mean Comment」大挑戰，並面對網民負評。對於被指「天菜」，Louis謙虛否認，並大數外觀兩大缺點：單眼皮及眉毛未夠濃密，遭同枱仔仔反對，Ray更以「美容專家」身分否定Louis，令Louis尷尬喪笑。對於好友Juzco被指「八婆」，Louis更長篇大論為其「大平反」，內容窩心搞笑。

（即時娛樂）