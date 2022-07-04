ERROR演唱會𢱑撈變派撈 古巨基任壓軸嘉賓 計劃跟4子合作 (16:12)

小肥笑言當時自己最捧有ERROR成員的B組，更表示不喜歡A組，MIRROR成員即企起身攤開手扮不滿，場面搞笑。（鍾偉茵攝）

《明星生活ERROR LIVE SHOW 2022》昨晚（19日）於九展舉行尾場，尾場表演嘉賓除了小肥（徐智勇），還邀得壓軸嘉賓古巨基合唱，毋懼超時罰款唱到零時，不但為粉絲送上驚喜，原打算趁機搲撈的ERROR更成功獲「派撈」。

梁業（肥仔）及何啟華（阿Dee）、吳保錡及郭嘉駿（193）除了合唱《Am I crazy》、《404》、《愛情值日生》等多首團曲，亦各自有個人環節，當中以肥仔13分鐘跳唱郭富城經典金曲組合最為可觀。

阿Dee表演棟篤笑直言很多人指他扮黃子華，只因由細到大睇對方棟篤笑，自己亦不是想扮對方，很開心於電影能與偶像合作，對方教懂他很多東西，他更向球王美斯抽水並說：「看到美斯捧盃時，自己都眼濕濕，因為聽聞卡塔爾禁酒令啤酒滯銷送給冠軍隊，美斯，I know that feel bro，10萬噸啤酒，我之前一噸都做到明星。」

193獲粉絲送銀紙花，笑指粉絲只用了10元、20元紙幣來摺很孤寒，談到一直獲粉絲支持，他哽咽道：「記得初出道，每次你們大叫193，我唔覺係笑話，係童話。」說畢即忍不住落淚。

保錡坦言很想攞獎，不過人貴自知，未來10年應該拿不到獎，隨後與小肥合唱《猥瑣》，小肥笑言當時自己最捧有ERROR成員的B組，更表示不喜歡A組，MIRROR成員即企起身攤開手扮不滿，場面搞笑。

ERROR於尾聲唱出《勁歌金曲》，安排神秘嘉賓古巨基驚喜現身，唱畢眾人攬到實，基仔表示應承做嘉賓，全因為分別與各成員合作過的太太Lorraine、鄭裕玲、黃子華及張家輝，更在後台忽發奇想，覺得《勁歌金曲》已是上一代歷史，問ERROR可有興趣做這一代的金曲總結？如想做他就開這支票幫他們，更口頭答應馬上度一個計劃找ERROR合作，令ERROR開心得高呼：「諗住𢱑撈，點知派撈。」

四位成員騷後受訪均表示四場已「夠皮」，193表示一直要打類固醇開聲，確診後康復仍不能休息，完騷翌日要繼續開工，問他可頂得住？他說：「頂唔住都要頂，鬼叫你窮咩！」阿Dee自爆因開騷壓力太大，手上生滿粒粒：「我搞唔掂，真係要唞下，醫生話係一種神經病毒，精神壓力、身體免疫力唔平衡，放心，我冇性病。」

肥仔表示表演環節是向郭富城致敬，他說：「我開始學跳舞前，已成日聽郭富城歌曲，所以佢嘅舞曲已經好熟，邀請唔到佢，都想為佢致敬。」不過被其他成員大爆首場唱錯歌詞，將《鐵幕誘惑》變成鹹濕版，肥仔笑道：「唔緊要，都係一種愛。」他們表示邀請基仔做嘉賓是想唱《勁歌金曲》勾起大家在K房的共同回憶，問是否真的有合作計劃？他們說：「啱啱聽到有幾多就有幾多，超開心，希望可以成真！」

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（即時娛樂）