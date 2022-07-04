拍《職業特工隊7》危險特技動作 湯告魯斯跳傘500次 (18:12)

湯告魯斯（Tom Cruise）主演的《壯志凌雲：獨行俠》大收14.8億美元（約115億港元），暫列今年全球票房冠軍；繼昨日發放正在南非拍攝《職業特工隊》系列第8集《職業特工隊：死亡清算下集》的片段，並多謝影迷支持後，今日他在第7集《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission: Impossible-Dead Reckoning Part One）的演出花絮亦曝光。

《職業特工隊：死亡清算上集》將於明年暑假上映，據報湯告魯斯為了該片的特技鏡頭，練習500次跳傘、1.3萬次電單車跳躍。長約9分鐘的花絮片段中，他駕駛電單車俯衝懸崖，之後再打開降落傘，湯告魯斯坦言這是他嘗試過最危險的特技動作，團隊花很多年時間籌備，湯告魯斯說：「騎電單車衝下懸崖再定點跳傘，是我從小想做的事，一切也是為了全球觀眾。」

特技動作指導Wade Eastwood表示，湯告魯斯花了一年時間接受定點跳傘訓練，以及各式跳傘技巧和空中滑翔動作。協助定點跳傘的教練更讚湯告魯斯，教他做什麼馬上就學會。另一項訓練是駕駛電單車，拍攝團隊為他搭建一條跑道和跳台坡道，讓湯告魯斯練習並模擬跳躍25米高動作，且必須練到最好，才不會錯過正確位置。劇組又在他身上放置GPS晶片，讓無人機每次拍攝都能看得到他跳多高。

導演基斯杜化麥格里（Christopher McQuarrie）表示如何放置攝影機捕捉湯告魯斯的動作也相當重要，而湯告魯斯必須不斷重複訓練和排練每個細節，每天要跳傘30次，到後來他幾乎變成跳傘機器，跳傘超過500次，騎電單車跳躍的動作也做了1.3萬次。導演表示這絕對是他們嘗試過最危險的特技動作。

（即時娛樂）