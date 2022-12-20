張天賦演唱會公開售票「塞車」 康文署：網上購票者達數十萬 (22:36)

張天賦（MC）明年1月20至22日在紅館舉行3場演唱會《This is MC》，門票今日公開發售。康文署早前宣布城市售票網12月啟用新系統，新開發的流動購票應用程式URBTIX，容量和功能全面提升。不過，購票者仍有投訴遇「塞車」情况，有人登入後但被彈出，又有苦等逾1小時但仍未能成功購票。

康文署回應《明報》有關《This is MC》購票情況，表示：「城市售票網新售票系統引入雲端技術平台，增大系統容量及彈性，在處理受歡迎節目開售首天，在同一時段內可容納的購票人數可按服務需要提升容量，最高可按合約要求在同一時段容納達100,000購票人數 ，以便更有效處理用量激增的需求。系統亦新增虛擬排隊功能，在繁忙時段向輪候登入的顧客顯示實時輪候資料。另外，對於部份未能即時加入虛擬隊伍輪候購票的顧客，系統亦會每隔五秒為顧客重試加入虛擬隊伍。」

「我們在今日密切留意新售票系統公開發售”This is MC”演唱會門票的運作，登入網上購票的使用者達數十萬，令網絡交通非常繁忙，但售票系統及上述新增功能的運作大致正常，沒有出現因高流量而導致未能應付的情況，系統一直無間斷售出該演唱會的門票，該演唱會差不多所有公開發售門票在中午左右經已售出，只餘個別座位亦在約下午1時半全部售罄。我們會與系統承辦商進一步檢視售票系統的功能及成效，以期令系統更有效率處理購票情況。」

（即時娛樂）