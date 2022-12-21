樓價有得估｜安德尊自爆韓國買山投資 王嘉慧西九龍星級家居曝光 (13:08)

問到平時可有看豪宅，樊亦敏「三太」上身說：「嗰啲都係大龍生送畀我，我都係隨手篤㗎咋，唔知道幾錢！」（大會提供）

以「樓價」為主題的問答遊戲節目《樓價有得估》添食4集，節目繼續由鄭裕玲（Do姐）、鄭衍峰（Leonard）及周奕瑋（Jarvis）主持，本周四、五晚播映最後兩集。

明（22日）晚播出的一集主題是「豪宅盤」，嘉賓為鄧梓峰、朱凱婷VS樊亦敏、陳浚霆。問到4位嘉賓平時可有看豪宅，樊亦敏搞笑以《愛．回家之開心速遞》「三太」上身說：「嗰啲都係大龍生送畀我，我都係隨手篤㗎咋，唔知道幾錢！」「風少」陳浚霆則笑言：「我有時都會返錯屋企！」

是集最大亮點是走訪憑節目《通靈之王》人氣急升的王嘉慧（Cathy）星級家居，Cathy住在位於西九龍的755呎單位，主人房由兩間房打通而成，非常闊落，Cathy平時可以在房中做運動。單位的書房空間同樣夠大，Cathy閒時在書房彈豎琴和練字畫，令見慣大場面的Do姐看完，亦大嗌羨慕。

後（23日）晚一集主題則是「物業投資」，嘉賓為安德尊（大王）、宋芝齡VS馬海倫、李有毅。問到各嘉賓投資心得，有「地王」之稱的大王，自爆最近在韓國買了一座山，全因好拍檔宋芝齡推介，宋芝齡解釋：「喺韓國買山唔係好貴，如果政府收地整路，咁就發喇！」

是集分別走訪路芙和吳嘉儀星級家居，路芙在2008年以183萬，買入馬鞍山374呎單位，單位位於鐵路沿線，生活配套完善，非常方便；而吳嘉儀700呎西貢村屋單位夠大之餘，附近環境亦清幽，兩單位各有優點。

（即時娛樂）