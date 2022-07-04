法證先鋒V｜丁子朗「雙人瞓棺材」喊驚 黃庭鋒難忘暖男Bosco貼心照顧 (14:01)

黃庭鋒和黃宗澤在劇中對正義各有見解，各以激動及冷靜語氣「對質」，甚有戲味。（大會提供）

無綫台慶劇《法證先鋒 V》本周播出結局篇。因過分追求正義而走上歪路的熱血社工雁菊（陳嘉慧Erica飾）及法醫天才傅劍成（丁子朗飾），原來背後還有同黨—法證部的梁志新（黃庭鋒飾）。昨（20日）晚劇情講述井Sir（袁偉豪飾）等，鎖定雁菊有嫌疑後，經Taya（蔡思貝飾）協助下得到對方血液樣本，並由志新運回法證化驗，豈料原來是余Sir（黃宗澤飾）設局試探志新是否「幫兇」，之後被拘捕的志新在警署接受盤問時，憶起與雁菊及劍成的友誼，青梅竹馬的3人，長大後更曾立志一起「對付衰人」。

黃庭鋒、Erica及丁子朗年輕版鐵三角組合，雖然因正義殺人於理不合，但由於本性善良，贏得不少網民同情，大嘆3人浪費「顏值」之餘，並封3人做「地獄判官」。昨晚庭鋒與Bosco正面交鋒，2人對正義各有見解，各以激動及冷靜語氣「對質」，甚有戲味。

黃庭鋒亦表示該場戲過足戲癮：「通常你識穿一個人會好激動，但Bosco揀咗用冷靜手法去表達。」他又指拍處男劇《守護神之保險調查》曾跟Bosco合作，並指對方照顧後輩：「嗰時我要拍動作，但因為冇經驗，我冇戴護墊，Bosco見到就即刻叫助手攞護墊畀我，仲話：『唔戴自己蝕底咋』。」

丁子朗表示很喜歡劍成這個角色，對他來說是大挑戰：「因為個角色沉鬱冷靜，好多感情都要靠眼神湧現。」談到前晚一集「雙人瞓棺材」戲，他透露拍攝時辛苦又恐怖：「本身我有啲驚，加上有人瞓喺我上面，除咗要承受一定重量，因為我哋瞓嘅係環保棺材，所以要好小心唔好整爛，同埋要閉氣，否則會好容易畀人覺得你郁。」

有份拍攝該場口的庭鋒，笑指拍攝期間因Erica用力，當令他傷腰：「我同陳嘉慧負責搬棺材，可能佢唔識用力啦，啲力食晒喺我度，加上我又拎得個位唔夠啱，條腰咁就傷咗。我有即刻睇物理治療，好彩冇乜嘢。」黃庭鋒與Erica相當投緣：「我哋成日話要合作開channel講日本文化同埋嘢食。」

Erica的演出亦相當搶焦，除了要挑戰醉酒戲、虛弱戲及洋蔥式真情剖白戲外，最近兩集更幾近素顏上陣，相當專業。

（即時娛樂）