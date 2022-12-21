陳奕迅即興表演舉腳捲腹 Encore唱冷門歌 拒再為觀眾台上簽CD (14:50)

陳奕迅（Eason）的紅館演唱會昨晚（20日）舉行第9場，蘇永康一家三口﹑衛詩等捧場，Eason在台上跟蘇永康兒子蘇展弘（Jazz）打招呼：「契爺呀﹗Jazz，hello﹗」5歲的Jazz也十分開心，搖動熒光棒為契爺打氣，昨晚Eason選唱較冷門的《一切還好》作為Encore歌曲。

樂迷除期待Eason開talk及Encore時唱什麼歌外，昨晚Eason吹水講Talk之餘，還即場表演Leg Raise crunch（下肢挺舉捲腹），這個動作非輕易做到，能維持20秒已經厲害，但Eason邊說邊笑邊表演，維持到1分零6秒，全場拍爛手掌。

自從上次Eason即興為歌迷於台上簽了CD之後，昨晚也有觀眾拿著他的專輯揮動叫他簽名，Eason坦言不能再接CD簽名，因為上次已被老婆徐濠縈扭耳仔，他說：「你知我好率性而為，但上次簽咗之後，已經畀老婆話...（並做扭耳仔動作）。不如你（觀眾）帶住喺街啦，2024年或者應該可以，我應該未退休，我成晚見到你好投入喺到搖，我入晒心㗎啦，我記得你㗎。」

有觀眾大叫他得閒返母校踢波，Eason說：「唔踢啦﹗我啲筋冇以前咁好喇，𠵱家打網球多。」當他台上飲水，觀眾又叫，Eason笑道：「你都飲啦，好乾呀，好似話𠵱家紅館可以食雪糕添...」觀眾大叫：「40元呀！」Eason笑說：「成千元張飛你都買得起，40元個甜筒啫，哈哈﹗」

（即時娛樂）