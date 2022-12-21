仁濟心｜蔣家旻挑戰「逆齡」淡妝上陣 演反叛學生妹 (15:54)

蔣家旻在劇中演學生妹，穿起校服的她毫無違和感。（大會提供）

無綫一連五集的短劇《仁濟心》透過5個真實個案，帶出「殘而不廢」等正面訊息，演員陣容包括袁偉豪、蔣家旻、錢嘉樂、韓馬利、文雪兒、吳家樂、寶珮如、董敬文、李紹堅、譚永浩（Jarryd）及曾淑雅（Jumbo）等。

《仁濟心》本周六（24日）播出的第四集，將帶出「愛可超越血緣」訊息，故事主角為蔣家旻飾演的Phoebe，及文雪兒飾演的林Auntie。現職社工的Phoebe，小時候因被親母遺棄，要在兒童之家寄居，林Auntie則是代為照顧她的「家長」。

雖然林氏夫婦對Phoebe照顧有加，但由於Phoebe當時年紀尚小，加上性格反叛，不但表現抗拒，更一度帶著其他兒童離「家」出走，終在闖禍後，明白林氏夫婦無私付出，及後立志成為社工服務弱勢，傳承「超越血緣的愛」。

蔣家旻（Angel）挑戰「逆齡」演中學生，她穿起校服零違和感，問到Angel有否刻意幫角色「減齡」，她笑言參考以前自己中學造型：「化妝方面，我淨係搽咗粉底液，遮咗眼圈，另外我有紮返中學年代會梳嘅髮型，工作人員已經話我有番初中生感覺，我都好多謝佢哋鼓勵咗我。」

問到年輕時真實性格，會否如劇中角色反叛，Angel笑謂：「我係獨生女，好知道自己喜歡啲咩，唔想做或唔感興趣嘅事，點迫我都冇用，仲會同屋企人唱反調，所以屋企人會覺得我反叛唔聽話。」

Angel表示今次拍攝《仁濟心》有使命感：「一來自己喺仁濟旗下中學讀書，二來因為自己係仁濟之星，所以每次接觸仁濟嘅工作，我都有份使命感。今次拍攝令我諗番起昔日校園生活片段，之前我都有返學校探老師，發現無論課室、課程同埋老師都變咗好多。」

劇中角色原型林太在兒童之家服務多年，前後共照顧超過60名孩子，並於早前正式退休。本身因想專心照顧自己3位小朋友、而辭掉銀行正職的林太，坦言在兒童之家做「家長」有一定難度，且不能完全倚靠自身湊小朋友經驗：「最Basic要湊8個小朋友，而且8個嚟自唔同家庭背景，所以唔可以好似對自己小朋友咁，要佢哋點點點，而係要睇個別情况去Tune。」

（即時娛樂）