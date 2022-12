next

李蕙敏(Amanda)近日飛到英國,跟好友兼填詞人黃偉文(Wyman)敘舊。Wyman和Amanda曾合作主持電台節目《娛樂性騷擾》,而Amanda的金曲《活得比你好》及《(你沒有)好結果》,均出自Wyman手筆,這兩首歌令Amanda歌唱事業攀上高峰。

Wyman在倫敦先後跟好友林海峰和彭羚﹑以及吳君如見面,今次輪到Amanda,Wyman在社交網貼了2人合照,並寫道:「2013年佢喺倫敦結婚,我負責walk her down the aisle。2022年,佢仔都有埋,從媽咪身份放假一天(係,只得一天,老豆老母唔易做 ),得一晚喺倫敦,唔係話唔見吓飲返杯話。#倫敦接客日記 #接客是快樂的 #且接且珍惜啦 #雖然有時攰啲 #但件事好熱血 #53變返35歲」。

