炎明熹對「女飛躍」獎得一半信心 拒向同學拉票：好尷尬 (19:49)

Gigi最近客串處境劇《開心速遞》，笑言沒有被「大小姐」林淑敏篤「魂精」，又預告自己所演角色好神奇，是她從未試過。（劉永銳攝）

無綫《萬千星輝頒獎典禮2022》將於明年1月8日舉行，各獎項最後10強名單日前已公布。有份角逐「飛躍進步男、女藝員」的炎明熹（Gigi）、JW王灝兒、陳曉華、陳嘉慧、吳偉豪、黃建東及孔德賢等，今天（21日）於電視城呼籲市民投下神聖一票。

角逐「飛躍進步女藝員」的Gigi，對爭獎只抱一半信心，只當自己是最大勁敵，即使誰人最終得獎，都會感開心，問到會否向同學拉票？Gigi表明不會，她說：「會覺得好尷尬，之前比賽時都沒有叫，而且同學們未滿18歲，不能投票。不過，知道親友會在電話群組，已代我呼籲大家投票。」

Gigi最近客串拍處境劇《愛•回家之開心速遞》，笑言沒有被「大小姐」林淑敏篤「魂精」，又預告自己所演角色好神奇，是她從未試過。她說：「大家玩得好開心，豹哥（單立文）跟我傾音樂，丹爺（劉丹）又教我抒發情緒方法，期待之後有更多機會拍劇。」

JW今年個人獲4項提名，她恨奪「女飛躍」獎，皆因她拍古裝劇、又擔任綜藝節目《聲夢傳奇2》導師，還參與《開心無敵獎門人》玩遊戲，用了1000%努力投入地做，自覺比前進步不少。不過，JW亦知今年勁敵很強，例如劉佩玥、劉穎鏇和炎明熹；問到她取勝之處，是否因年資較其他候選者長？她笑說：「我好似被捅了一刀感覺，但也證明其他人有大把時間去進步。」

（即時娛樂）