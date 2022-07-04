張敬軒圓男團夢 組「中彈老年團」 唱「國際中文版」《First Love》掀高潮 (20:15)

張敬軒昨晚（20日）於灣仔會展展開11場《Revisit Hins Cheung Live》跨年演唱會，亦是今年之內相隔半年多以來，第2度開騷，作為慶祝入行20周年一個總結。

軒仔於開場不久，換上7吋高踭鞋配襯巨型花朵設計的黑西裝出台，當獻唱完《迷失表參道》，他說：「未試過拖住兩朵大花唱歌，要淋花先得，兩朵花除了遮光，防UV一流。上次演唱會我講過想著男裝高踭鞋，呢對鞋是我出道以來著過最高踭，有7吋高，我要向廣大女同胞致敬，日日中環返工頂住對高踭鞋，我有個女性朋友在地盤返工，日日著斗零踭行地盤，多謝她們為市容、為令男士賞心悅目，獻出她們的腰骨。」

軒仔表演期間大展才藝，自彈自唱《靈魂相認》以及《遙吻》，贏得台下觀眾拍手歡呼，他說：「我一直開騷都想做到，不要讓觀眾睇第一場騷感覺是睇綵排，剛剛唱《裝睡的情人》有甩漏，一陣我要唱多次畀大家聽！」

頻頻成為商品代言的軒仔，自爆揼廣告商心口，特別安排幾份總值過萬元的飲食禮券、電動牙刷套裝，以及新款手機送給現場觀眾，全場起哄，他也預告每晚演出都有送禮物，皆大歡喜。

送完禮物後，軒仔笑言想完成男團夢，於是請出多位舞蹈員上台，伴唱《懷舊情人》和《無城有愛》，他不停扭動身體及向台下派心心，討歌迷歡心，軒仔笑說：「我們這隊叫『中彈老年團』，今（昨）晚我做盡最難頂動作，將我建立的唱作人身分毁於一旦。」

在Encore環節，軒仔唱《過客別墅》前訴心事，指自己從廣州來港，感恩香港在過去20年帶給他有好多得著，形容張敬軒未必是最有希望的歌手，但目標要做到不令人失望。

之後軒仔唱出《叮噹可否不要老》，他想到這首歌推出時，正值最傷心的時候，皆因「叮噹」配音員林保全逝世，他們以前見過2、3次面，印象中的保全叔好好人，特此將這首歌送給天上的他。最後軒仔以一曲「國際中文版」《First Love》作結，他笑指屏幕配打出啜核廣東話拼音，要求全場一齊大合唱。

（即時娛樂）