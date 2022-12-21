王敏奕讚《法證V》黃宗澤好對手 視老公曾國祥為學習對象 (23:45)

王敏奕主演無綫台慶劇《法證先鋒V》飾演霍寶英，與黃宗澤（Bosco）飾演的余星柏有感情線，二人繼《飛虎之潛行極戰》再合作。王敏奕表示相隔數年再結戲緣感覺有點不一樣，上次她較為緊張，現在成長了，會多些自己想法。她要主動追求Bosco，彼此有好多互動，大讚Bosco是很好的對手，在現場會投放好多自己的想法，令出來效果更好。

王敏奕被Bosco取笑有「家嫂機制」，指兩人劇中沒有親熱鏡頭。王敏奕笑言：「他講笑，劇入面我們的感情好pure，大部分戲都未摸清他的心意，所以無太多慾念，未去到一齊又點會有親熱戲呢？」她澄清完全沒有「家嫂機制」這回事：「如果有，我拍另一部劇《婚後事》不能播出了，入面乜都拍晒。」

王敏奕近年在無綫拍劇產數甚多，她開心獲很多演出機會，監製們讓她嘗試拍不同類型題材劇集。她入行9年，滿意現在的發展，努力工作對得住自己，雖然難免有負評，但她慶幸不算太惡劣，「我是接受評價，當然面對負評會難受，但普遍大家都好惜我，9年來沒有受到好大的打擊，算好好彩。我好有拼勁，每次演出都是好好的訓練，演技仍有很多進步空間。」

王敏奕對獎項沒有太多期望，認為不是自己能控制的事，反而收到合作導演一個信息跟她說：「多謝你，知道你非常努力，期待下一次合作。」對她是好大鼓勵，她當時正駕車，看到這個短訊將車停在一邊，喊了一陣，開心努力有人肯定。當然如果攞到獎是好開心的事，好似她老公曾國祥攞獎，她都好替對方開心。不過她知道老公都不是將視線放在獎項，是為做好作品，是她好好的學習對象。

她與曾國祥各自忙工作常分隔兩地，他們有維繫感情方法。將來會否想有機會與老爺曾志偉一同拍曾國祥的電影？王敏奕聞言說：「我諗好難喎，我隨時都可以，但他們檔期會較難，特別是老爺忙到不得了，見他拍《開心無敵獎門人》都好佩服，知道他都非常倦，身為屋企人想他休息多點。不過見老爺有使命感想將公司做好，對他或大家都覺得好有意義，所以都好支持，但最希望他保重身體，可以情况下多休息。」

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（即時娛樂）