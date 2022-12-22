中年好聲音｜周吉佩挑戰《星光大道》總冠軍龍婷 肥媽伍仲衡O嘴 (17:18)

無綫綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》周日（25日）播出的新一集繼續進行50強賽事，這一集會有19名選手出場，當中4位勇奪5盞燈佳績。上回合的其中一位5盞燈得主周吉佩（吉吉），這集因一個匪夷所思決定令眾人一頭霧水。事緣吉吉選唱炎明熹《複雜》後，因表現失準需接受台下選手挑機，但他出乎意料地選了有實力的「小龍女」龍婷做對手。龍婷早於2017年已稱霸旺角行人專用區，2019年時參加央視《星光大道》奪總冠軍。吉吉選擇龍婷對戰令全場O嘴，伍仲衡直言：「做咩揀佢，你自殺咩！係咪想唔玩呀？」肥媽則拋出一句︰「你都Short Short哋﹗」

李玟（CoCo）胞姐李思林、陳欣健女兒陳早怡、鄺文珣老公應德榮在這集相繼出場。李思林選唱《明星》，並透露這是李玟最愛的一首歌。她說︰「CoCo開演唱會永遠都會唱呢隻歌，因為佢從來冇見過爸爸，佢唱呢首歌就好似同爸爸講：『我依家喺台上表演喇。』」李思林特意改了部分歌詞，藉此向妹妹盡訴心中情。她哽咽說︰「我哋細個好艱難，成日見唔到媽媽，因為佢要搵食養大3個小朋友。我哋遭人白眼時都會一齊望住啲星星，今次揀呢首歌，係想話畀佢聽，我想做佢嘅星星。」

46歲的陳早怡自封「高敏」人士，她接受製作組訪問時透露︰「我個人好易唔開心、好自卑，覺得自己唔係好適合唱歌同幕前工作，屋企人都知我性格好敏感，都擔心我承受唔到負評，但係爸爸任何情况都只係同我講『I Love You』、『I Support You』，好多謝佢哋嘅關心。」陳早怡獻唱莫文蔚的《愛》，獲肥媽稱讚唱得有感情。52歲應德榮獻唱陳曉東的《這種年紀》，歌曲作曲者正是評審之一的伍仲衡。

（即時娛樂）