炎明熹客串《愛‧回家》 劉丹激讚前途無可限量 (18:40)

劉丹、滕麗名、呂慧儀等今日出席《愛‧回家之開心速遞》宣傳活動，趁冬至食湯圓團圓，順道提早慶祝聖誕。劉丹表示午飯後要拍外景，未知能否趕回家和家人食晚飯，但收工後會一家人食湯圓過節。他表示兒子劉愷威不在港，但農曆新年前會回家團聚；孫女小糯米向嫲嫲要求聖誕禮物，他就負責碌卡畀錢。

有報道指劉愷威顧慮到與前妻楊冪的離婚協議，擔心再婚會令女兒的撫養權歸還給楊冪，因此不願再婚，結果激嬲女友李曉峰。劉丹被問到此事時說︰「怎會？我覺得好笑，我見都未見過（李曉峰）。」他否認劉愷威曾簽離婚協議，稱沒有也沒可能有此協議。至於可怕小糯米被搶走，劉丹直言︰「我不說謊的，但內容不便講太多。我全家人也學佛，不做傷天害理的事、不講大話、不因別人說話而激氣想歪念，所以我經常笑，天跌下來當被冚，對報道一笑置之。如果所有人都這樣想，就天下太平了﹗」

炎明熹（Gigi）客串演出一集《愛‧回家》，劉丹激讚︰「和Gigi合作兩天對手戲，她人靚、唱歌好、演戲好。叫她自由發揮做反應，她表現意想不到的好。我做了幾十年人，算會睇人，看到她前途無可限量。Gigi為人謙虛，好家教，希望她多些來客串。」滕麗名、呂慧儀亦讚Gigi醒目淡定、學得快，指她首天穿平底鞋開工，知道跟袁文傑的身高差很遠後，第二天已識改穿高跟鞋。

（即時娛樂）