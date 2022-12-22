視帝大熱陳山聰感恩獲喜愛 一年播6劇滿意成績表 (23:46)

無綫日前公布競逐最佳男主角10強名單，陳山聰憑《金宵大廈2》入圍，其他對手有《回歸》郭晉安、《白色強人II》陳豪與馬國明、《下流上車族》林敏驄、《輕‧功》黎耀祥、《法證先鋒V》黃宗澤、《超能使者》陳展鵬、《痞子殿下》周嘉洛、《青春不要臉》丁子朗。

46歲陳山聰愈戰越愈勇，今年共有6部劇集推出，包括《鐵拳英雄》、《金宵大廈2》、《十八年後的終極告白2.0》、《回歸光影頌：我的驕傲》、《美麗戰場》及《超能使者》，突破個人記錄，被看好今年奪視帝呼聲高。他聽到大家讚賞已好開心，希望與郭晉安、林敏驄打入視帝5強。至於他的視帝心水，看好另一名「阿驄」林敏驄，「他是好好的前輩，在《下流上車族》中的演出有感染力，他應該攞獎。」。

陳山聰儲了3年的6部作品一次過播出，讓觀眾看到他的心血演繹，並得到觀眾認同，他非常感恩。「我好滿意這張成績表，可一不可再，是10年難得一見的巧合機遇。曾聽到網民話不喜歡我，但近年話愈來愈喜歡我，估不到陳山聰有那麼多發揮，聽到很窩心和實在。獎項不是不重要，但包含很多因素，抱平常心。」

明年是陳山聰入行30周年，歌手出身的他計劃再戰樂壇出新歌，希望留個美好記憶。至於劇集產量，他相信未必再會那麼顛峰，可能一年拍兩部，承諾會不斷追求進步，及作不同嘗試。他指動力來自太太和兒子Jaco，「現在生活很開心，Jaco給我一股強大力量。跟太太認真商量後，打算再追多個，因之前跟兒子玩耍時，突然覺得他很孤單，很想他有弟弟或妹妹，陪伴他一起成長。不過我們沒有壓力，順其自然」。

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（即時娛樂）