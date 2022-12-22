環球5大年輕音樂勢力開騷 陳葦璇勁舞搶鏡 (23:15)

環球唱片前晚於九展Music Zone舉行《我就敢Music Live》，集結五大年輕音樂勢力，包括陳葦璇（Kira）、JNYBeatz、石山街、Kerryta（周子涵）、DEZ（余宗遙），讓樂迷感受不同音樂風格的魅力。

Kira打頭陣唱《Candy Ball》炒熱現場氣氛，再唱節奏強勁的《娛樂人生》，然後送上加盟環球唱片後的首支慢歌作品《一個傻瓜一個啞》，讓大家感受她唱抒情歌一面。石山街緊接出場，唱充滿歡欣感覺的《Happy Song》，觀眾一起打拍子。接著成員Marstn介紹一首他們甚少現場演繹的作品，望著楊彤說：「因為你唔想唱，哈哈！」面對隊友突然爆料，楊彤帶笑回應：「乜你講真嘢㗎！」然後唱出《先知》及《石山派》。

Kerryta出場騷長腿，唱出代表自己個性的作品《#RBF》，並初嘗跳唱，台下一片歡呼聲支持。JNYBeatz擔任今次音樂總監，更唱出多首自己專輯作品。

Kira再次出場展現強勁舞藝，先唱《小問題》再唱《@princejoyce》，她脫去皮褸後，引發一片尖叫聲。DEZ唱出《綠洲》及《在空中的這一秒》，台下有樂迷大叫：「除衫！」DEZ回應：「留番我自己開騷先做！」音樂會尾聲，JNYBeatz獨唱《你是我捱高困境的勇氣》送給台下的太太，場面浪漫。最後全部歌手上台合唱以Y2K為主題的medley，連唱《心急人上》、《你唔愛我啦》、《極速傳說》及《Barbie Girl》，帶大家重回千禧年代Disco氛圍，台下觀眾雀躍。

（即時娛樂）