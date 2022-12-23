江若琳結婚4周年宣布懷孕 蕭唯展︰我哋成功攞到世界盃喇 (15:00)

江若琳（Elanne）與蕭唯展結婚4周年，宣布努力4年終於成功懷孕，即將由二人世界變成3人小家庭。

Elanne在社交網分享胎兒的超聲波照片，指肚子內的BB是最珍貴的禮物。她說︰「今日係我哋兩口子結婚4周年啦﹗今年我哋得到咗一份渴望好耐而又彌足珍貴嘅聖誕同結婚周年禮物，我倆等待你嘅出現足足4年啦，一直都以為生BB係一件理所當然，好容易嘅事，但呢幾年間經歷過不停嘅嘗試又不停咁失敗，連身邊嘅朋友都比我哋着急，次次都關心我哋幾時生得出，我哋都會感慨，生仔原來好難，但到最後我們已經選擇咗半放棄，經常都話，就算世界只係得我哋兩個，我哋都會快樂地走到白頭，不過人生就係一個充滿驚喜嘅旅程，每當你好用力想要得到一樣嘢嘅時候，往往總係事與願違，但當你選擇放下放輕鬆時，聖誕老人就會係一個最美好嘅時間點將你最想要嘅禮物送畀你！4年前，我得到咗一個好愛我嘅生煎包，4年後我哋得到咗一個最愛嘅BB包。BB包，感謝你嘅到來，時間不遲也不早，來得剛剛好！雖然我仲未想像到我做人阿媽係點，應該都係遴遴迍迍 ，騎騎呢呢咁，但我哋會努力學習，將最好嘅畀你！呢幾個月失蹤咗的我，喺疲累、反胃、嘔吐嘅生活中不停徘徊 ，但每日都充滿住感恩同感動。請繼續折磨我吧！你繼續健康平安長大就好。最後預祝大家聖誕節快樂，大家都夢想成真﹗老公結婚4周年快樂，你嘅家庭地位又排後咗一位。終於由2變3，同場加映米米、金寶要做哥哥啦﹗」

蕭唯展則說︰「結婚4周年了，身體健康夫妻和睦冇乜鬧交，多謝老婆。依家我嘅心情就好似美斯攞咗世界盃咁﹗我哋四年前嘅今日結婚，我望住好多小朋友喺我嘅婚禮入面跑來跑去，好可愛，好希望快啲有一個我哋嘅BB。點知......努力咗四年，中間試過好多次失望，醫生話雖然我靚仔，但精子唔合格，好難有BB。但係我習慣咗只要有夢想，凡事可成真嘅理念。首先檢討一下自己，重新建立一個健康嘅自己，戒咗煙，不停跑步做運動，食健康啲。終於四年後嘅今日，我哋成功攞到世界盃喇﹗多謝老婆，多謝每一位提供過良方畀我哋嘅朋友﹗」

（即時娛樂）