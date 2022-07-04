全球百大俊男｜MIRROR佔4席 姜濤穩入10大 (16:07)

美國網站TC Candler舉行的「全球百大俊男2022」今年新增「課金方案」，網民只要加入官方Patreon及每月付月費，其提名就能保證入圍，因此官方今年公布入圍名單時，大量香港藝人入圍而引起全城哄動。該選舉先由網站選民投票，之後再由官方評審投票得出最後賽果。近日，Patreon選民收到經全球會員投出百大型男的初部結果，10位穩操勝算能打入100大的型男當中，MIRROR成員佔了4席，包括獲得的票數保證能打入前10名的姜濤、前20名的盧瀚霆（Anson Lo）、前40名的江𤒹生（Anson Kong，AK），以及前80名的呂爵安（Edan）。

TC Candler稱這個只是初步結果，對選民表示︰「如果你的最愛沒有列入這個名單，請不要擔心。 當我們對其他位置進行內部投票時，他們仍然可以進入前100名。這10個人都將在2022年100張最英俊的面孔中出現在他們保證的位置或以上！ 根據我們的內部投票，他們最終可能會以不同的順序高於顯示。」

除了MIRROR 4子及碧咸，其他5位保證入選的型男還有內地歌手張哲瀚、《雷神奇俠》男星基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）、 韓國天團防彈少年團（BTS）成員V（金泰亨）等。

（即時娛樂）