《法證先鋒V》今晚大結局 高鈞賢預告天台戲有驚喜 (16:37)

無綫劇集《法證先鋒V》昨晚（22日）一集講述高鈞賢飾演的世熙，因傾慕的楊冰（陳曉華飾）被張文傑（謝東閔飾）綁架及意外身亡而踏上復仇之路，在貨倉內與文傑上演生死鬥，身負重傷。雖然世熙因司徒亮（白彪飾）出現殺死文傑逃過大難，但最終還是墮樓身亡，死不眼閉之餘，嘴角更驚現「小丑嘴」。他的死亡地點正是「Big Boss」Thena（蔣怡飾）打理的咖啡店門外。

世熙死後要接受解剖，高鈞賢拍攝時要捱凍，近乎全裸躺在解剖牀上。他為求逼真，當日花了5、6個小時化屍體妝，也沒像平時拍除衫戲般刻意操弗，只控制不要吃太多以免肚腩露了出來。高鈞賢最喜歡與陳曉華在咖啡店的對手戲︰「因為我成套劇都好認真、冇乜笑容，唔係好表達到內裏真實嘅性格。個角色雖然做好多壞事，但佢其實都好似普通人咁想擁有自己嘅愛情，所以嗰場戲雖然簡單，但我都好有感覺。」《法證V》今晚大結局，世熙的死亡真相將會解開。高鈞賢透露：「嗰日要趕進度，加上好凍，天台超大風，仲要拍感情戲係有啲難度。好彩拍完出嚟我都滿意，希望大家到時睇都覺得有驚喜。」

逐漸露出真面目的Thena因妒忌余Sir（黃宗澤飾）與寶英（王敏奕飾）相戀，竟下毒手綁架寶英，更與余Sir玩「緣分遊戲」，測試他與寶英的緣分指數，寶英生死成為大結局關鍵。無綫官網公開黃宗澤、王敏奕的NG花絮，「蝦碌王」王敏奕不但唸錯對白、搞錯與對手互動Timing，連開車門也有困難，加上頭髮常被吹亂，令黃宗澤連番失笑。

（即時娛樂）