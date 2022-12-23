台慶頒獎禮｜50歲戴耀明首獲提名最佳男配角 林子善冇信心得獎 (18:29)

《萬千星輝頒獎典禮2022》的「最佳男、女配角」10強候選人馬貫東、戴耀明、李成昌、林子善、劉穎鏇（Tiffany）、樊亦敏、賴慰玲和楊卓娜今天（23日）會見傳媒。

林子善和Tiffany同憑《超能使者》爭獎，林子善覺得今年男配角對手太強，有他喜歡的馬貫東，以及公認好戲的戴耀明和李成昌，所以沒信心得獎，反而他對Tiffany有信心，他說：「我不介意陪跑，邊個得獎我都開心。」

Tiffany開心憑《超》劇提名，代表角色獲得觀眾喜歡，她說：「我都喜歡柯翠屏這個角色，好突破，但對手個個都好強，演得好出色，很難選擇誰是我最大勁敵。」同時入圍角逐飛躍進步女藝員的Tiffany表示，加強她演戲信心，未來會更加努力。2人最希望《超》劇獲最佳劇集和最受歡迎電視拍檔獎。

入行32年戴耀明憑《青春不要臉》，首度提名角逐最佳男配角，他坦言心情興奮像小朋友過新年，買了件新衫，期待大年初一來臨一樣。問他可覺得是遲來的提名？他說：「不會，好講緣分，好似識女仔一樣。」他直言想獲獎，但對手太強，信心不大。

憑《愛上我的衰神》的提名最佳男配角的馬貫東說：「都想攞獎，但今年對手好強，好似鬧阿媽鬧到入圍《下流上車族》的林景程。我不會刻意拉票，喜歡我角色嘅觀眾，自然會投我一票，有提名已係對我支持和肯定。」

（即時娛樂）