佘詩曼首度出歌 賀入行25年 笑稱好大膽：冇諗過會咁做 (18:59)

佘詩曼（阿佘）今年入行25年，演過無數經典角色，多年來得到不少幕前幕後的幫助及觀眾支持，阿佘感激沿途陪她穿過高山低谷的有心人，鮮有獻唱的阿佘，今次向高難度挑戰，找來江暉作曲、編曲及經理人JC監製，林若寧填詞，創作入行以來首支單曲作品《前排位置》。

阿佘在社交平台分享自己「第一次」，她寫道：「今次試下新搞作，玩憑歌寄意，話晒入行25年，點都有少少感觸；能夠成為今日的我，單憑我一己之力，絕對冇可能做到。要多謝嘅人實在太多太多！有包容我嘅家人、保護我嘅朋友、鍾意我嘅觀眾、為我無條件付出嘅支持者、當然最重要嘅係給我機會及一起共事嘅每一個你！

慶幸沿途有你，珍惜你嘅出現，感謝你哋成就了我，永遠給我『前排位置』，所以忽發奇想，將我心入面嘅感激同心聲，都寄意於歌詞裏，嵌在音符上，送給我遇到嘅每一個你，一份遲來的25周年紀念禮，希望你們鍾意。」

對於今次處女出歌，阿佘笑說：「真係無諗過自己會咁做，好大膽，要將一隻歌唱得好聽已經好難，但係原來由構思去到製成品，呢個過程仲難。其實隻歌原先打算7月出街，點知搞到𠵱家先正式完成，好彩仲趕得切喺2022年送畀大家，我希望多謝曾經出現、陪伴支持、愛護我的每一個你之外，大家聽完首歌，都要感激永遠放你喺最前排位置嘅人。」

（即時娛樂）