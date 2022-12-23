莊鍶敏自言被離婚 曾想年中做人工受孕 迎來巨變喊足2日 (19:35)

莊鍶敏上月宣布與台灣珍珠奶茶店老闆楊秉逸（Brian）離婚，她自言在這段婚姻中沒有控制權，到最後是被通知離婚。（資料圖片 / 明報製圖）

莊鍶敏上月宣布與台灣珍珠奶茶店老闆楊秉逸（Brian）離婚，她接受《明周》訪問時稱兩年半的婚姻生活中有一半時間跟對方分隔異地，這段婚姻的控制權亦從不在她手上。莊鍶敏表示定居地的問題是她與Brian的最大分歧，兩人婚前共識搬去上海居住，好讓大家都可以繼續發展事業，惟計劃後來受疫情及各種因素影響而一改再改，最後無辦法達成共識，久而久之連思想也變得不一致。

莊鍶敏說她是「被離婚」，指Brian心底裏很想離婚，卻沒說出口。兩人在10月時以WhatsApp及電話溝通了3日，Brian用了很多說話引導她，想她先開口提出。莊鍶敏說︰「男人好得意，大部分不會提出『離婚』兩個字，永遠不會講出口，但就提出很多條件要求你配合，如果配合不到就算，所以你問我導火線是什麼，我也不知道，因為我都是被通知離婚的人。整件事來得很急促，突然間他會脾氣暴躁，所有事都不願意再配合，有很多要求，而他的要求是我無能力做到，是我預料之外的，所以導火線未必只是一件事，可能是長時間相處及溝通出了問題，大家磨合不來。」

她透露兩人年初時本來計劃生育，打算年中完成手頭工作後就接受人工受孕，沒想到突如其來巨變，因此曾躲進酒店房內喊足兩日，後來發現最重要是自己看得開，迫自己盡量向外走，不再躲起來。莊鍶敏自言經歷這次婚姻失敗後，不想再發展異地戀，將來也難再相信承諾，認為現階段相處的開心比將來的承諾重要。

（即時娛樂）