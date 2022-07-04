仔仔一堂｜ 王賢誌難忘媽媽「遺愛」另一半 Nathan含淚感激母親無私「雞飯盒」 (19:17)

Vinci和Kevin於2016年在加拿大舉行結婚派對，在親友見證下完成人生大事。除了分享婚姻觀，Vinci還提及母親由抗拒到接納Kevin的進程。（大會提供）

由王賢誌（Vinci）監製及主持的J2綜藝真人騷節目《仔仔一堂》，今晚（23日）播映最後一集，除了有終極配對結果，更會有開心Re-U派對，「人氣王」Louis強勢回歸，分享參與拍攝節目後的得著之餘，Louis嫲嫲及室友，更親臨現場為其打氣。

雖然Louis嫲嫲年事已高，但不單活潑精靈，笑容更與孫仔仿如倒模。談到拍攝得著，Louis感激HoHo一直無條件支持自己：「HoHo教識我最多嘢，好鍾意佢教我話要有敢於失去嘅勇氣。」

至於「陽光男孩」Juzco，除獲前度錄音打氣支持及給予人品認證，同時獲頒「仔仔一堂最佳友誼先生」，令其哭笑不得。近日招惹不少負評的Juzco，在節目中豁達謂：「我每當諗番呢個節目，我都係會諗：『死啦，我會唔會好樣衰呢？』不過諗諗下算啦，就算出嚟畀人笑，我都覺得得著大於一切，總之多謝啦！」

除了Louis及Juzco，「柔情版香取慎吾」Howard的餅印妹妹、「害羞台男」Kevin好友、新成員Nathan媽媽、「純愛莫少聰」Nelbon上司、「型男混合體」Andrew好友，亦分別以錄影及親臨現場形式送暖及給予支持。

當中Nathan分享「媽媽與飯盒」無私感人故事，令全場陷入淚海。單親家庭長大的Nathan，靠媽媽一人打幾份工養大3個孩子，若遇著不夠錢，便會自己捱餓，讓Nathan心痛：「有一晚佢買咗3盒雞飯，佢呢度執啲嗰度執啲當晚餐，我之後發覺佢原來唔夠錢買4盒，佢自己冇乜點食。」

Vinci另一半Kevin亦現身節目，2人2016年於加拿大舉行田園風結婚派對，在親友見證下完成人生大事。除了分享婚姻觀，Vinci還提及母親由抗拒到接納Kevin的進程，當他在鏡頭前憶述母親臨終前，送給Kevin的遺言時，眼泛淚光說：「『你（Kevin）冇咗媽咪，我就係你媽咪，我當多咗個仔。』我嗰刻好感動，由媽咪唔係咁接受，到接受我另一半係佢個仔。」

（即時娛樂）