Rain預告聖誕下廚整料理 盼再來港開騷 對曬肌大賣關子 (19:22)

Rain透露正籌備大型演出，首站選在首爾，他也期待再來港開騷。（鍾偉茵攝）

Rain預告聖誕節跟家人慶祝，屆時還會親自下廚炮製料理。（鍾偉茵攝）

韓流天王Rain應香港旅遊發展局邀請，為聖誕特備的「奇趣聖誕村」擔任揭幕禮特別嘉賓，主持亮燈儀式和跟聖誕老人合照，現場逾200名粉絲及市民圍觀。

相隔4年，Rain於周三（21日）晚抵港，半百粉絲聞風趕到機場守候接機。久未跟「雨粉」見面，他一到場即微笑揮手，又逐一簽名及自拍合照，大玩親民。翌日（22日），Rain爭取時間，乘纜車到山頂觀光，再品嘗地道避風塘炒蟹。

今日（23日）傍晚，Rain現身西九文化藝術公園，身穿墨綠色絲絨西裝配皮褲出場的他，未有戴口罩，甫出現與現場逾60名傳媒友善揮手打招呼，又做心心手勢，企定定拍照，心情大好。

Rain接受訪問時表示，很久沒來香港，覺得很掛念，感謝粉絲的耐心等待。他說：「香港是我亞洲巡迴之旅第一站，再來感到開心和幸運。昨晚去食蟹，好好味，可惜今晚活動後便要離開返韓國，沒有時間再食，有些想去的餐廳則已關閉。聖誕節會跟家人一起慶祝，屆時我會下廚做料理，禮物亦已準備好，只可惜不夠時間買手信。」

Rain透露正籌備大型演出，首站選在首爾，他也期待再來港開騷，他說：「想為粉絲帶來更多精彩舞步和舞台表演，跟大家多些互動，又會邀請DJ組合表演，與過往有不一樣演出。會不會台上騷肌？到時大家來到就知。」

Rain最後祝大家身體健康，聖誕及新年快樂。他還用廣東話說：「大家好，我係Rain，新年快樂，唔該晒！」

（即時娛樂）