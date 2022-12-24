法證先鋒V｜黃宗澤探蔣怡監後變陰險小丑疑成魔 (13:29)

Thena𧨾掂黃宗澤閉眼1分鐘後，黃宗澤即由木訥變成跟她一樣似笑非笑。（大會提供 / 明報製圖）

黃宗澤飾演的余Sir在最後一幕中化上小丑妝，露出陰險笑容。（大會提供 / 明報製圖）

無綫劇集《法證先鋒V》昨晚大結局，Big Boss Thena（蔣怡飾）落網後，余Sir（黃宗澤飾）前往探監。兩人在長達5分鐘的探監戲中，蔣怡似笑非笑、魔性十足的眼神十分搶鏡。她𧨾掂黃宗澤閉眼1分鐘後，黃宗澤即由木訥變成跟她一樣似笑非笑。黃宗澤問蔣怡「係咪每個人都會成為你心目中嘅小丑」後，鏡頭一轉就是黃宗澤精心化小丑妝，再加上陰險笑容，為全劇畫上句號。

不少網民猜測黃宗澤探監後化小丑妝是「成魔」徵兆，黃宗澤賣關子︰「小丑妝都係一個伏筆，係咪真係會開《法證VI》呢？大家都唔知，都係秉承番個小丑傳統。大家問我時，我都係叫大家估吓個結局咩意思。」

談到拍攝搶救王敏奕戲分時要人工呼吸及心肺復蘇，黃宗澤稱兩人太熟，拍攝前只禮貌上稍作溝通及做足安全措施，至正式埋位也沒有尷尬。對於被指是「法證暖男」，經常送保護Pad給對手，他坦言與自身經歷有關：「我自己拍動作戲受過好多傷，所以成日會自備一袋Pad，有時見到佢哋冇墊到保護Pad，我就會借畀佢哋用，拍戲最緊要大家唔好受傷。」

王敏奕被問到與黃宗澤拍親熱戲會否緊張及尷尬時說︰「冇太緊張，因為唔算太親密，哈哈！結局最難忘係貨櫃戲畀佢營救嗰場，一來係佢第二次救我，二來拍攝時係佢生日。佢的確係暖男，好照顧身邊所有人，鍾意請大家食嘢，但我就成日畀佢整蠱。」

（即時娛樂）