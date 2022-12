C AllStar開騷與歌迷提早報佳音 預告減產專注個人發展 (14:18)

C AllStar昨晚(23日)在竹翠公園演出首場《Harbour The Sonic - Let It SnowC AllStar Live 2022》。演唱會以阿King(吳崇銘)的個人打碟表演揭開序幕,大會又請來《就是青春》6位學員組成合唱團上台報佳音,營造節日氣氛。C AllStar以全白造型登場,阿King被兄弟們取笑其衣服「中門大開」;On仔(陳健安)身上的衣服縫製帆船裝飾,寓意祝福大家一帆風順。

適逢《Yahoo搜尋人氣大獎2022》昨晚舉行, C AllStar獲得「熱搜本地音樂組合獎」。4子得知獲獎後笑言感謝粉絲熱烈搜尋他們的緋聞和身高。On仔馬上更正:「哎呀,講錯咗,係『新歌』至啱!」談到每年聖誕與歌迷在尖東海旁快閃報佳音之約,C AllStar說之前都有粉絲幫忙在尖東碼頭霸位,今年輪到他們負責霸位,在竹翠公園報佳音。4子感觸地說︰「以前報佳音得我哋4把聲加小彤(賴映彤)彈琴,今年係有史以來最多樂手幫忙報佳音嘅一次!」獻唱聖誕歌《The 12 Days of Christmas》時,4子鬥唱功不斷加快節奏,笑言跟不上者要接受懲罰。釗峰最後「甩咗」,被兄弟打屁股。阿King笑言反手打才最痛,然後「啪」一聲引來全場捧腹大笑。

演唱會尾聲,4子感觸表示前助手及經理人已經移居海外,無法出席是次音樂會。On仔透露C AllStar明年起會開始減產 ,他們4人傾向獨立發展。Jase(何建曦)乘機宣傳明年2月生日前夕的個人演唱會 :「我都唔明點解要喺我25號生日前,即24號搞音樂會囉!」On仔說他擔任《全民造星》的導師,開始第一日後便緊張到發噩夢。他說︰「如我做得未夠好,希望大家唔好喺網上留言鬧我,否則我會好大壓力。」

