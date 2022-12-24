《膠戰》主題曲奪人氣電視節目主題曲獎 (14:46)

阿正因《膠戰》而獲得她第一個獎。（黃正宜Ig圖片）

呂爵安、魏浚笙、岑珈其、肥腸、阿正及Hillary合唱的《膠戰》主題曲《膠on!》，在昨晚的《Yahoo Asia Multiverse Buzz Awards 2022》頒獎典禮上獲得「人氣電視節目主題曲獎」。（黃正宜Ig圖片）

呂爵安（Edan）、魏浚笙（Jeffrey）、岑珈其、徐浩昌（肥腸）、黃正宜（阿正）及劉沛蘅（Hillary）合唱的《膠戰》主題曲《膠on!》，在昨晚的《Yahoo Asia Multiverse Buzz Awards 2022》頒獎典禮上獲得「人氣電視節目主題曲獎」。

阿正在社交平台上載照片及留言︰「We will keep 膠ing on﹗頒獎畀人就試過，拎獎真係第一次。最想多謝《膠戰》幕後團隊（講一千次都要講），同埋音樂製作團隊，仲有支持我哋嘅膠粉。希望下年出大碟、上紅館，就咁話。」

（即時娛樂）