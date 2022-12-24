馬國明收工曾邀請一齊坐地鐵 馮素波窩心至今 (16:07)

馬國明接受馮素波（波姐）商台《樂齡王國》節目訪問，分享入行22年的點滴。馬國明2007年在劇集《律政新人王II》中首當男主角，這次也是他與波姐第一次合作，飾演對方的孫仔。波姐回憶他們早在劇集開拍前已有交集，更問馬國明︰「點解你咁快就已經有咁重戲分？」馬國明回答︰「唔係呀，我已經企喺你後面4、5年，係你冇留意我。」波姐指馬國明性格低調，平日也不太愛說話，不過，馬國明下班時會主動邀請她一起坐地鐵回家，令她非常窩心。

馬國明自覺運氣不錯，訓練班畢業後不久便獲安排拍劇，雖然在2002年的《衝上雲霄》戲分不算太多，但算是其入行以來首齣劇有角色名字，他說：「我之前拍那些劇連角色名都冇，仲試過扮屍體扮足7日。」入行第10年，馬國明憑《鐵馬尋橋》嶄露頭角。他指《鐵馬》對他很重要：「《鐵馬》係第一齣畀觀眾讚賞嘅作品，之前我啲演技成日畀人鬧！」

馬明很珍惜與前輩合作的機會，回憶與羅嘉良（撈家）、郭晉安（安仔）拍劇時獲益良多。他說：「當年和撈家合作時，我仲係新人，佢對我好有耐性。我亦特別感謝安仔對我嘅提點，有時候安仔會質疑我，令我有挫敗感，後來先知原來佢一直訓練緊我急才！Benz雄（許紹雄）合作時都會用責罵形式提點我，佢會話：『你想我依家喺現場鬧你，定係套戲出咗街之後鬧你？』呢句說話，我至今都印象深刻，好感恩當年能遇上願意直接指出我問題嘅前輩們。」

（即時娛樂）