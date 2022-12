無綫劇集《輕‧功》昨晚一集劇情峰迴路轉,聲稱因小產決意與翊風(朱敏瀚飾)分手的Chloe(簡淑兒飾),原來一直講大話!她不但沒小產,還於分手後立即與有錢仔Benjamin(周志康飾)結婚。陷入「綠帽疑雲」的風仔於Chloe結婚當日問她誰是腹中胎兒經手人,Chloe只道歉,未有解釋,轉頭卻哭着問幫她化新娘妝的Yuki(朱晨麗飾)「我會唔會好衰」,Yuki回答:「人係自私嘅,只要你覺得做嘅嘢對得住自己同BB就得,唔使同其他人交代。」

蔣祖曼在劇中與朱晨麗合唱《The Best is Yet to Come》,首度在劇集獻聲的蔣祖曼說︰「我唔識音樂,又唔係歌手,冇乜包袱,盡咗力就可以。我都冇乜壓力,因為我哋係入錄音室錄,知道唱得唔好可以唱多幾次。不過,我係時候練唱功。陳豪話唱歌係最基本一定要學,因為好多活動、表演都可能需要唱歌。《The Best is Yet to Come》係我人生第一部參演電影嘅主題曲,所以好有熟悉感,呢首歌陪伴咗我好多年,對我嚟講意義重大。」

