鄭秀文聖誕歌迷聚會 宣布明年7月開騷 出動瑜伽墊配打氣語 鼓勵歌迷多運動 (16:50)

Sammi除了演唱《Chotto等等》、《千年如一日》和《我們都是這樣長大的》等經典主打作品，Sammi還選唱《偶遇》、《後遺症》和《心事》等side tracks。（大會提供）

鄭秀文開騷前一天，在Ig表示傷風流鼻水，到診所檢測為陰性，但昨晚她上台甫見Fans，就立即生龍活虎，愈唱愈起勁，她表示是Fans給予她力量，戰勝病魔。（大會提供）

天后鄭秀文（Sammi）昨晚（23日）與逾千歌迷舉行「YOU ARE BEAUTIFUL TO Mi CHRISTMAS PARTY」歌迷聚會，邀請麻利擔任司儀。

Sammi在台上親自宣布明年7月開個唱，承諾歌迷會「三米飯糰」Fans會買到靚位，全場歡呼。除了唱歌和與歌迷玩遊戲外，昨晚歌迷聚會安排全球直播，Sammi與海外Fans連線，並抽出3位Fans對談。其中一位男Fans自告奮勇，邀請與她隔空對唱《我們都是這樣長大的》，其單眼皮外表、風趣說話和潮州夾英語和廣東話腔的歌聲，逗得Sammi好開心，全場爆笑。

除了演唱《Chotto等等》、《千年如一日》和《我們都是這樣長大的》等經典主打作品，Sammi還選唱《偶遇》、《後遺症》和《心事》等side tracks，歌迷相當驚喜。

雖然開騷前一天，Sammi在Ig表示傷風流鼻水，到診所檢測為陰性，但昨晚她上台甫見Fans，就立即生龍活虎，愈唱愈起勁，她表示是Fans給予她力量，戰勝病魔。每個遊戲環節Sammi親身上陣，其中歌迷上台比賽做運動，Sammi說：「我因為鍾意食嘢，所以要做更多運動。每個人都鍾意Comfort Zone（舒適區），我都會攤喺度食薯片乜都唔做，但唔可以成日係咁，一定要跳出，所以我喺瑜伽墊上印咗『DISCOMFORT ZONE』，同埋一啲打氣說話。」打氣語包括「PAIN IS GAIN」、「POWER ON」、「儘力就是最好」和「堅持就是勝利」。

聚會尾聲，Sammi與全場Fans大合照，之後她不捨得離場，現場播放聖誕歌，她開心地跟住唱，歌迷一湧而上到台前送禮物和向她揮手，齊聲跟她祝福Merry Christmas，非常熱鬧。

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（即時娛樂）