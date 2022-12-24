張敬軒獲頒紙製「我最喜愛男歌手」：聖誕流流送紙紮畀我 (17:05)

張敬軒（軒公）在會展舉行的跨年演唱會，昨晚（23日）來到第3晚，軒公於舞台上獲歌迷頒贈「我最喜愛男歌手」大獎，全場歡呼。另外，今早（24日）10時演唱會主辦方更開賣所有放寬防疫座位，門票火速被搶購。

昨晚第3場，觀眾反應熱烈，軒公Encore兩首歌，觀眾還不肯離場，最後第3次Encore，先出場唱了《預言書》講完再見，歌迷又不肯走，狂叫5分鐘，結果軒公也不捨讓歌迷一直叫喊，又再出場唱歌，歌迷跑到台邊圍着他，其中一名歌迷送上紙製「叱咤我最喜愛男歌手大獎」給他，軒公領獎後笑說：「多謝聖誕流流送個紙紮畀我，送個木我都唔介意，你知唔知將佢放喺西營盤專門賣紙紮用品嘅舖頭，真係毫無違和感，好靚，我會放係我studio，多謝你！」

軒公高舉獎項並說：「無論今年有冇機會上台，我都當我自己拎咗啦，反正現場觀眾都係差唔多咁上下人數，多謝大家！」全場歡呼拍掌，軒公獻唱《我的天》又跟現場大合唱，氣氛High爆。

當軒公返後台後，觀眾仍不停叫Encore，連本來已經離開的觀眾，都返轉頭入場，盛情難卻之下，軒公再次出場並說：「我先要多謝會展，佢哋剛同我講，話我再出來都可以，唔加收我費用。你哋咁樣無限安哥，你知唔知上次演唱會之後，我已經畀行家、歌手、連掃地個姐姐都鬧，話我做壞規矩。」最後他送上《明明他已離開你》，觀眾才肯離開。

（即時娛樂）