陳安立婚後努力造人想生孖胎 林希靈撇低老公約姊妹度蜜月 (19:00)

陳安立、林希靈今天（24日）在深灣遊艇會舉行婚禮，在牧師見證下結為夫妻，完成儀式後筵開20圍與親友分享喜悅。一對新人請來許家傑、羅天宇、周志文、周志康，以及黃凱怡、鄺潔楹、李雯希擔任兄弟姊妹團成員，圈中好友如洪永城、ERROR隊長梁業（肥仔）、強尼、練美娟（娟姐）、陳庭欣、劉佩玥等亦現身道賀。

一對新人受訪，並甜蜜咀嘴。林希靈透露兩人均在儀式上落淚︰「是幸福的眼淚﹗」他們笑言有很多朋友出席婚禮，似開聖誕派對。陳安立說︰「賓客們10時半準時現身觀禮，剛才聚集了百幾人，我自己做婚禮主持也未見過那麼墟冚。」林希靈自爆戴戒指及斟茶時有甩漏，她被問到牧師講話45分鐘時說︰「最記得他說老公要聽老婆話，要為太太感到高興。」陳安立對太太說︰「平日見到妳開心，我都會開心﹗」

陳安立笑指婚禮將兩間電視台的朋友聚埋一齊，因此會在婚宴上將他們分成兩隊玩啤酒競飲大賽。他說︰「打算叫娟姐主持飲酒大賽，每個台派兩個人上來鬥快飲酒。我叫小肥上台唱《時光機》，他初時話大吉利市，我說我們百無禁忌，飲住啤酒聽他唱苦情歌，失戀感覺爆燈。」

談到生育計劃，林希靈說︰「之前七師傅（七仙羽）說牀頭要擺指定方位有利造人，所以今晚我會婉拒聖誕派對，要試試那些風水方位。」至於是否心急生B，他們稱順其自然，想過一過二人世界，但如果有喜也開心。陳安立坦言想生孖胎，林希靈則表示想生女。她表示老公婚後要拍劇，因此自己會約好姊妹去度蜜月。

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（即時娛樂）