無限超越班｜薛凱琪娃娃臉惹熱議 惠英紅許紹雄開火 嬲到掟簿拂袖離座 (20:50)

張可頤﹑車保羅﹑成龍﹑爾冬陞﹑鄧萃雯﹑許紹雄﹑湯鎮業和吳鎮宇在《無限超越班》各司其職。（大會提供）

41歲薛凱琪的娃娃臉惹熱議，連惠英紅和許紹雄也為此而開火，惠英紅更激動到拂袖離座。（大會提供）

內地真人騷《無限超越班》今晚（24日）在翡翠台播TVB精裝版，翌日（25日）下午1點15分於翡翠台播映內地原裝版。

節目由前輩級的面試官到後輩組成的無限演員代表，均份量十足，包括召集人成龍，監製及輔導員爾冬陞，監製惠英紅、特別監製吳鎮宇，經理佘詩曼、助理韓雪、前輩藝人許紹雄、趙雅芝、鄧萃雯、湯鎮業、張可頤、車保羅、薛凱琪（Fiona）、沈月、郭曉婷、許魏洲及周潔瓊等。

今晚一集，12位後輩級藝人，經過接待員許紹雄一輪「搞笑式」洗禮後，便立即開會、特殊面試及單人面試環節，之後面試官根據各人表現，決定7部經典作品無限挑戰者，7部經典作品分別為《新警察故事》、《宮心計》、《鹿鼎記》、《衝上雲霄》、《金枝欲孽》、《使徒行者》及《上海灘》。12位後輩級藝人中，以Fiona最具搶焦度，她的年紀及娃娃臉，更引來評審熱烈討論及爭辯，當中以自言愛惜Fiona的惠英紅最為肉緊。

在節目中直話直說的英紅姐，直指Fiona如此年紀仍長著娃娃臉相當尷尬，並痛心地引述自身經歷，希望能幫Fiona走出樽頸位，惠英紅數度哽咽、情緒激動說：「我38歲時突然沒戲拍，我便懷疑我自己，有一次我真的做了錯事，我自殺，我家人踢我房門把我救了，那時候我才知道我有病，不是因為社會淘汰我，而是我淘汰了社會，我整整用了3年整理自己。」

惠英紅續指即使調整後，還是陷入一段時間的緊張期：「我不想你再浪費你的時間，你再不變你就完了，你沒時間了。」

由於惠英紅太激動，許紹雄忍不住搞笑Tone望打圓場謂：「她（Fiona）在我心中是不會死的」，豈料卻觸動惠英紅神經，並反問道：「是我很差嗎？」更一度激動至拂袖離座兼掟簿，火藥味十足，Fiona見狀亦忍不住大叫：「不要吵了，唔好嗌交呀！」

吳鎮宇亦擔心Fiona的娃娃臉是障礙，他說：「娃娃臉是很慘的，到了一個年紀，人家不敢找你演少女，也不敢找你演媽媽。」全程表現溫和的趙雅芝，終忍不住開口維護Fiona：「她沒有裝嫰呀！」由於眾人爭執不斷，最後要出動爾冬陞試圖調停。

（即時娛樂）