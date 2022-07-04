MIRROR演唱會事故5個月 阿Mo針對治療有反應帶來希望 (22:37)

阿Mo透露了聖誕心願：「為了讓我以後的人生更美好，我們應該努力奮戰。」（Ig圖片）

MIRROR演唱會墮屏事故發生近5個月，受傷舞者李啟言（阿Mo）仍然留醫，今天（24日）平安夜，阿Mo爸爸兼牧師李盛林，透過羅乃萱的facebook發代禱信，Mo爸感謝各界的有心人，在聖誕新年節日期間，送來的慰問及滿有心意的禮物：「這都是你們為阿Mo送上的祝福和鼓勵。他每一樣都仔細地看過，並且擺放出來。」

另外，Mo爸感謝各界對阿Mo事件迴響，Mo爸在這期間接受幾家媒體訪問，藉此表達家人（特別是作為父母）在這5個月以來的心路歷程。而每一個訪問都經過阿Mo同意；並且每一封代禱信內容都是經過他同意及審閱，才作最後的決定。

同時家人亦感謝每個對代禱信的迴響：「我都細味這些心意、祝福和記念，甚至有些更令我感動得熱淚盈眶呢！」阿Mo亦透露他的聖誕心願：「為了讓我以後的人生更美好，我們應該努力奮戰。」

代禱信還透露阿Mo最新近况：「盼啟言學習體會胎兒成形的忍耐，繼續努力參與成形的過程。」﹑盼繼續為「針對的治療」能持續產生正面果效禱告；除了感官神經得到刺激，開始有一點點的反應之外，盼望活動神經也會隨之而來，而不是一時偶爾非自主的現象；請繼續為身體各樣機能和體能的復康治療，能配合日後神經成形時的各項活動禱告。」

至於阿Mo雙親的心願：「盼啟言像一個新造的人，在10月懷胎的過程中，能夠耐心等候並感受身體慢慢成型的滋味。節日正是與家人團聚的時間，盼因為各種原因而不能歡聚的家庭，縱使不可以實體會面，或彼此暫時分離，那份親情的連繫和表達卻沒有因此而間斷。」

（即時娛樂）