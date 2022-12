next

今日聖誕節(25日),「大美人」李嘉欣及「星爺」周星馳,不約而同在社交平台分享一身滑雪裝束在雪地上的照片及片段。嘉欣說︰「Merry Christmas﹗⁣⁣⁣⁣Warmest season's greetings to you all﹗」星爺上載其滑雪片段,留言︰「大家估下我會咩花式?估中有獎!」有網民笑答「花式仆低」、「降龍十八版」、「奪命鉸剪腳」、「天外飛仙」、「我唔式」,也有網民反問「你叫我估就估啊?你mat水啊?何金水?」、「估中有獎?你先說是什麼獎」。林作亦對星爺說︰「等我,我1月4號過來找你。」

(即時娛樂)