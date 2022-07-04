陳奕迅平安夜唱德文版聖誕歌 與歌迷共度第100場紅館個唱 (13:25)

陳奕迅（Eason）昨晚（24日）平安夜舉行第12場《Fear and Dreams演唱會》，亦是其第100場紅館演唱會。

他說︰「開騷前聽人講今晚係我第100場紅館演唱會，其實我冇理，既然第100場，我哋一齊慶祝喇，畀啲掌聲你哋自己﹗好似網球員咁，第100場，結果輸咗咁點？照慶祝囉，冇咩所謂。音樂仲好，冇輸贏。有時啲人搞Drama，話邊個好啲差啲、佢個音長啲短啲，其實音樂係講Feeling，唔係咩？好似我啱啱開場忍唔到笑，有個音都唱錯咗。過咗就係過咗，呢個騷講緊現在先係最緊要。第100場演唱會，係咪100都唔緊要，你哋喺度已經係最緊要嘅嘢，就係咁簡單。如果大家有不如意同害怕，希望你哋今晚吸到啲好嘅能量返去。Merry Christmas！我會繼續做好本分、唱好歌。 」

安歌時，Eason清唱德文版聖誕歌《Stille Nacht》，見現場歌迷不肯走，又再兩度出場，分別唱出《馬利奧派對》及《明年今日》。他說︰「你哋好賴皮，我衫都換晒，你哋想點呀？你哋聽日唔使開工呀大佬，我要返工... 我要返嚟呢度。我仲有幾場，仲有一半呀，你哋傳咗出去就真係大件事！我想話你聽，今晚係例外，我聽日衫都唔換，截架的士即走，乜都聽唔到！哈哈哈... 你哋真係好嘢，竟然九成人喺到！」

（即時娛樂）