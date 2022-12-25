有種好男人｜不婚主義者遇上女神李佳芯 馬德鐘隨時失守 (14:44)

馬德鐘在無綫新劇《有種好男人》中飾演堅拒當父親的不婚主義者，卻被飾演女神級單親媽咪的李佳芯吸引。（大會提供 / 明報製圖）

馬德鐘、李佳芯、吳偉豪、陳自瑤等主演的無綫新劇《有種好男人》明晚（26日）首播。馬德鐘在劇中飾演G4出身的保安公司保鑣團隊主管楊日正，為人嚴肅、過分理性兼原則性強。他遇上育有17歲兒子苗成林的女神級單親媽咪游子澄（李佳芯飾），由一開始處處懷疑對方，到後來不知不覺被對方的獨特氣質吸引。不過，楊日正一直是不婚主義者，更堅拒當父親，未知最終會否為游子澄摒棄原則，成為苗成林的繼父。

劇中有不少G4工作程序及習慣，入行前曾任PTU及G4的馬德鐘說︰「劇組做足資料搜集，我毋須再畀意見，不過可以分享G4嘅小習慣。因為每分每秒都有可能係救人命嘅時間，所以G4企喺度時，對手一定要擺喺前面，方便以最快速度行動。」被問到當年擔任G4時可曾遇過驚險場面，他說︰「香港G4係達到世界級水準，做得好好，所以喺香港發生事故機會好低，反而試過有醉酒佬走埋嚟鬧事。」

陳自瑤（Yoyo）劇中飾演大癲大肺的保險銷售員楊飛雲，身為楊日正姑姐的她擁有一個「戀愛腦」，並跟田中直男（黎學勤飾）譜出戀曲。甚少演傻大姐角色的Yoyo坦言今次頗大挑戰：「我個角色好多嘢講，基本上場場都有我講冇人講，好多對白，有時都驚自己拿捏得唔好，令觀眾覺得乞人憎，希望畀到新鮮感大家啦﹗另一個挑戰就係同馬德鐘合作，始終佢係前輩，初頭都擔心自己配合得唔夠好，但so far兩個角色都幾有火花。」

被問到她在現實中可有「戀愛腦」時，Yoyo說：「女仔後生時多數都係戀愛腦，好少咁理性，但隨住年紀慢慢大咗，個人成熟咗就冇咁戀愛腦。我係好容易相信人，但金錢我都睇得好緊，因為市面上太多騙案，哈哈！咁人大咗都唔會盲目為愛情付出自己嘅金錢或感情。」

（即時娛樂）