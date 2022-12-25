聖誕節︱鍾嘉欣抱孻女曬溫馨全家福 余香凝疑再有喜遭蔡穎恩追問 (16:17)

雨僑公開與丈夫羅力威一齊拍攝的大肚寫真，稱今年應該是最後一個挺住孕肚過的聖誕。（雨僑Ig圖片 / 明報製圖）

今天（25日）聖誕節，不少藝人均在社交平台分享全家福，向粉絲送上祝福。身在加拿大的鍾嘉欣10月尾時宣布為脊醫老公Jeremy誕下孻女Anika Linda Leung，產後兩個月的她分享一家五口坐在聖誕樹旁的合照。嘉欣抱住孻女，一臉幸福，她的6歲大女Kelly及4歲兒子Jared看來亦長大了不少。

同樣分享全家福的還有楊愛瑾（Miki）、宋熙年與陳智燊、沈卓盈、何雁詩與鄭俊弘、余香凝。余香凝一家三口穿上紅色聖誕冷衫，她說︰「Merry Christmas﹗聖誕快樂﹗今年聖誕樹多咗好多我同囡囡一齊整嘅吊飾，唔知下年張相又會有咩唔同呢？」相中的她似發福了點，其中一張相更與丈夫齊齊按住自己的肚皮，未知是否再有喜。好友蔡穎恩問︰「係咪要講恭喜啦？」余香凝回答︰「未未未🤣🤣﹗」

何雁詩預告明年有興奮的事要分享︰「大家聖誕快樂！我非常感謝我的家人和朋友，以及所有支持我們的人。聖誕節是我最喜歡的假期，我急不及待地想分享我在2023年為大家準備的興奮事情！」沈卓盈與兒子第二年過聖誕，她公開兒子1秒變臉，由笑變喊的照片，笑指「聖誕老人大個仔」，兒子是個又愛笑又愛哭的聖誕BB。

雨僑公開與丈夫羅力威一齊拍攝的大肚寫真，她說︰「Merry Christmas﹗應該是最後一個挺著大肚子過的聖誕了，下年我們便是一家四口，希望大家都可以和心愛的人，過一個溫馨的聖誕節。」

（即時娛樂）