百萬同居計劃｜霍姐挨蘇B膊頭瞓着疑離世 簡慕華︰你覺得呢 (17:40)

眾人晚上7時半準時返回大宅晚飯，長枱上只放了9個人的晚餐，霍姐靜靜地坐在長枱的另一邊望住眾人食飯。（ViuTV網上視頻截圖 / 明報製圖）

ViuTV劇集《百萬同居計劃》昨晚（24日）大結局，簡慕華飾演的霍姐被蘇老爺（張同祖飾）趕離大宅後搬到中環某單位暫住，眾人不約而同買齊禮物前去探望，「一家人」聚埋一齊打邊爐。霍姐返公司辭職，聲稱要旅居一段日子，更將入行以來擔任時裝設計師的筆記簿全送給阿包（徐㴓喬飾）；之後又買齊大宅成員愛吃的煎炸食物，請大宅眾人吃，其間自言自語地說了句「遲啲唔知有冇得食添呀」。

蘇老爺有天突然到訪，說看出大宅成員都是真心關心霍姐，霍姐與眾人可返回大宅居住，豈料霍姐此時再次暈倒。大宅成員擔心霍姐是否隱瞞自己身患重病，霍姐再次否認。眾人返回大宅，繼續開心過活。有天，霍姐與蘇B（柳應廷飾）在碼頭傾偈時，霍姐挨住蘇B的膊頭，慢慢地閉上眼睛，蘇B一臉哀傷。畫面一轉就是一年後，咖喱哥（陳子豐飾）成為高級餐廳廚師，蕭生蕭太是餐廳的股東之一；飛機（黃可盈飾）與她中學時的救命恩人易先生（霍哥飾）成為情侶，飛機在霍姐安排下跟隨日本的攝影大師學藝，更會到美國舉辦攝影展；燈仔（盧瀚霆飾）辭去霍姐時裝公司的辦公室工作，轉行駕駛雪糕車，每天準時在阿包公司樓下等她放工；大聖爺（李建邦飾）找燈仔買雪糕時邂逅Lucky（鄧麗英飾），決定要追求她。

眾人晚上7時半準時返回大宅晚飯，坐在主人家位置的卻是易先生，叫「準時開飯」的人也是他。長枱上只放了9個人的晚餐，霍姐靜靜地坐在長枱的另一邊望住眾人食飯，但雙方未有交流，不少網民留言追問霍姐最後是否死了，還是咖哩哥煮漏了一碟給霍姐。簡慕華未透露，只反問一句︰「你覺得呢？」她說︰「最後一集《百萬同居計劃》，感動，自己都有啲唔捨得。好多謝監製Tommy同導演CK俾我嘅機會，亦好多謝劇中所有嘅演員同事，同你哋開工真係開心，開心過中六合彩。辛苦晒呢個戲嘅所有幕後工作人員，除咗多謝監製、導演外，要多謝編劇寫咗一個感動了我嘅故事。多謝梳頭、化妝和服裝嘅同事們，合力打造咗一個美麗嘅霍姐！仲要靠我哋嘅燈光組同攝影組嘅協助，劇務組嘅悉心照顧，百變嘅道具部，同俾咗好多信心我嘅電腦部，先令得我可以無後顧之憂地做呢個角色，期待再一次和大家合作！I love you all﹗好開心個戲喺呢個月份播出，陪伴大家度過一個快樂聖誕。希望大家睇得開心，多謝大家收看。」

（即時娛樂）