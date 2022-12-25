陳煒入無綫10年恨登視后寶座 讓天上父母放心下來 (19:27)

陳煒今年先後有3劇推出，更憑《回歸》打入「最佳女主角」10強。雖然已成為幸福人妻，她仍渴望坐上視后寶座。「爭！無論如何都爭！既然每年都有這個獎項、這個遊戲，我們便要落力參與，才不會有遺憾。沒理由臨門一腳才放棄，一定要作戰到最後。」入行25年，今年是陳煒加入無綫的第10年，她希望在這有紀念價值的一年得到肯定。

「我在這10年從人生低谷中重新發展自己喜歡的事業，且得到很多機會。這是一個完美的10年，我儲了很多大家都喜歡的戲、粉絲和經驗，加上現在又有個好老公和好家庭，所以很希望能得到視后獎項，完整了這個10年。我希望前10年有個亮麗的成績表，往後10年有更多信心去迎接不同的挑戰；也希望天上的父母看到我成為視后。如果真的有獎，我第一件事要在台上多謝父母。」

陳煒的父母在這10年間先後離世，她回想兩老生前一直對自己放心不下，因此想做出一張很好的成績表，告訴他們真的可以放心了。談到同是亞視出身的江美儀、鮑起靜呼聲高，陳煒說︰「鮑姐戲內戲外都是很好的人，人生經驗豐富、戲路廣，演技毋庸置疑，還衝出國際；美儀和我同年入行，入行前已認識，大家是深交。我們不同的戲路和演繹各有千秋，要交由觀眾決定。」

至於老公陳國強醫生，陳煒說︰「他全心支持我，為我拉票。我叫他睇症時向病人拉票，哈哈﹗」談到新婚生活，她甜絲絲說：「我很容易滿足，要求不多，最緊要相處舒服開心。經歷過上一段婚姻，大家都很懂得經營兩個人的相處，加上我們這幾年都是一起生活，所以沒有不適應的地方，大家相敬如賓。」至於生育計劃，陳煒笑道︰「人生每個階段做不同的事，到了現在這個年紀就唔好啦。我兩隻貓貓已經很黐身，很有滿足感。我們有共識，現時的相處方式最適合。」

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（即時娛樂）