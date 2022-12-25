張敬軒平安夜開騷獲鐵粉贈「軒弓」︰每次都有唔同大禮 (19:52)

張敬軒昨晚平安夜繼續於灣仔會展舉行《REVISIT演唱會》，他一開場就向歌迷派禮物，稱演出場地不收加時費，令台下歌迷歡呼。軒仔由晚上9時半唱到今日凌晨12時50分，安歌3次才完騷。

演出期間，軒仔收到不少歌迷送的禮物，當中包括以膠雞公仔、雞毛掃製作成的弓，弓上還寫有「軒弓一發射全心」字句。送上這份禮物的死忠男粉絲對軒仔說︰「這個禮物叫『軒弓』﹗」軒仔收禮物時問︰「又係你呀，陳生？你係咪喺TVB做道具出身？人地一箭雙鵰，你就一箭一鵰。你嗰隻雞... 仲冇晒毛，其實你識唔識分鵰同雞？為免你引起附近觀眾不安，我收咗佢啦﹗你已經變成我每次演唱會嘅一幀風景啦，每次都有唔同大禮。我好想自己係觀音菩薩，有個葫蘆可以收咗你﹗」

軒仔唱完《傾慕》後自爆身上的衣服爆了線︰「唔知係咪今日食多咗兩嚿雞髀，爆喺『加拿大』嗰個位。」觀眾大叫「除衫」，軒仔聞言笑說︰「除衫呀？呢件衫真係要講吓，除咗唔係睇上身，係要睇下身，因為條褲係透視﹗」語畢，他更拉開外衣，讓觀眾看看他透視褲內若隱若現的雙腳。有歌迷大叫「除褲」，軒仔說︰「喺咁高雅嘅時侯，唔好講呢啲嘢污辱呢Part，夜啲先講。有味嘢，夜啲講先開心。」安歌時，軒仔預告明年3月會去倫敦Royal Albert Hall開騷。

（即時娛樂）