五月天桃園演唱會　林志玲丈夫AKIRA帶隊突襲爆驚喜 (22:09)

五月天「諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」今晚（25日）在桃園國際棒球場舉行第三場演出，下午五月天的社交平台分享了2016年林志玲任五月天演唱會嘉賓的照片，寫道：「2016年的今天她單身... ...」網民熱議，以為「志玲姊姊」林志玲今晚再現身，結果令眾人更意外驚喜，原來是志玲的丈夫AKIRA擔任嘉賓，「姐夫」帶領放浪二勢力(EXILE THE SECOND) 登場;給歌迷送上最具份量的聖誕禮物。

阿信說今天的觀眾最幸運，團員想起6年前林志玲曾擔任五月天演唱會嘉賓，那年其他人都獲得志玲姊姊的「愛的抱抱」，只有阿信沒有抱到，瑪莎說：「絕版了！她是屬於姐夫的。」又說：「我們都有愛的抱抱，就算志玲姊姊有來，也只是抱抱，沒有愛。」不料阿信說：「志玲姊姊如果和我抱抱，沒有愛也沒關係。」

大屏幕播出林志玲的錄影片段，她問台下歌迷：「今年的聖誕節你想要和誰一起過呢？你想要有點man的，還希望是5個人的組合？你也希望主唱是未婚？好的，通通送給你。」影片播完，阿信介紹AKIRA和放浪二勢力（EXILE THE SECOND）出場，AKIRA興奮擁抱每位團員，說聖誕快樂！他事前不知道會出現太太林志玲的影片，笑說：「好害羞喔！」阿信則開玩笑說：「很多你不知道的事。」AKIRA又再次抱抱阿信，阿信用日文笑說：「好舒服喔！」全場爆笑。

AKIRA跟放浪二勢力唱《LAST CHRISTMAS》，全場反應熱烈，阿信笑說：「我們好像跑錯場，今天好像是放浪兄弟的演唱會。」接著五月天跟嘉賓們合唱《OAOA》，AKIRA勁舞，瑪莎說：「你看姐夫在你旁邊跳成這樣。」

昨晚五月天邀請的嘉賓鄧紫棋（G.E.M.）雖然只是雲端合作，藉由全息投影技術，G.E.M.「真實」地站在台上和五月天合唱，讓歌迷驚喜。

（即時娛樂）