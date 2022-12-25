彭家麗17字新歌名回望人生傷痛 經歷取消婚約未放棄愛情 (22:42)

彭家麗接受商台《星光背後》主持梁泰來訪問，她於2013年因「朱主席走音合唱片段」在網上瘋傳而重新回到樂迷的視線內，重投樂壇，年前簽新公司並推出新歌，今年更邀得金牌監製舒文首次合作，推出最新作品《是不是這樣的痛過人才算真正的成長過》。

彭家麗不肯食本老，翻唱當年經典金曲，訪問中她提到新歌突破新唱腔，回望人生經歷過的傷痛。她稱過往經歷不算太多但每件事也很大。她於1989年出道，只有18歲，因歌唱事業受挫於95年主動解約退出娛圈外，04年經歷扑頭劫案徘徊生死邊緣，及之後07年發現未婚夫出軌取消婚約而一直單身至今。現年53歲的彭家麗強調至今仍沒放棄感情：「有朋友話我是基督徒這是獨身恩賜，但我唔係放棄(感情)，唔係唔搵！只不過現階無人追！」

她於2007年解除婚約後，曾有追求者向她表白：「有人approach我！但因為之前經驗，或許因為觀察不足太倉促下決定。所以之後，我更謹慎，當對方向我表白時，我跟他說：『大家可以觀察下，但講明先，我們不是拍拖。』我不是不嘗試，我都會同佢出街、食飯，但講明是觀察。或者好多人會覺得我好怪，但我就是這樣坦白。最後我也覺得大家不太適合，唔啱都無謂勉強，是寧缺勿濫。」

彭家麗的胞弟是資深演員彭皓鋒，巧妙的是她於95年決心退出娛圈，彭皓鋒卻於96年參加華星新秀後簽約TVB做演員起步。有指彭皓鋒當年眼見家姐易賺錢而選擇入行，對此彭家麗說：「講真當年細佬幫過我做助手，剛看到我最美好的光景，真係搵到幾多錢，齋賣唱片版稅都好犀利，再加埋做騷，每個星期都有幾場，是不斷有收入！」但眼見細佬捱了不少日子仍是收入有限的綠葉演員，問彭皓鋒有沒有向家姊呻過半句或後悔入行？她說：「他入了電視台後，從沒喊辛苦，雖然拍劇總是捱夜，但因為他對這行實在有太大興趣，他能做自己喜歡的事就不會覺得辛苦，這方面我真的很欣賞他。」

（即時娛樂）