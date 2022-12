聖誕佳節,吳雨霏(Kary)昨天在社交平台分享丈夫洪立熙(Brian)送給他的聖誕卡,卡上寫有字句「FOR My WONDERFUL WIFE, we've faced the rain, survived the storm, we've sailed through nasty weather, Cos we can get through anything, As long as we're together(為了我的好妻子,我們面對下雨,在暴風雨中倖存下來,我們在惡劣的天氣中航行,因為只要我們在一起,我們就能渡過任何難關。)」。

Kary說︰「每逢節日他都送卡,然後每次讀完我都感動到哭出來了,因為每一筆每一字都令我感受到滿滿的用心和心意,比起送任何名貴禮物都珍貴。人大了,更加珍惜這份真心。」不少網民留言大讚Brian的筆跡十分漂亮,有人甚至放大照片看,想知道是手寫字還是印出來的字體。Kary笑言︰「Everyone. Calm down. That's not his handwriting.😂(大家冷靜,這不是他的筆跡。)」

(即時娛樂)