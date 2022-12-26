中年好聲音｜張佳添讚靚聲如呂方 彭澤英參賽與姊解心結 (13:45)

無綫歌唱真人騷《中年好聲音》昨晚一集繼續進行50強賽事，出場的19名選手中包括曹敏寶（Bobo）、支嚳儀（Venus）、鮑聖光及彭澤英。上回合的5燈選手鮑聖光自彈自唱《Fly Me To The Moon》，再憑靚聲獲得5盞燈。他獻唱時一臉寫意，不時露出輕鬆笑容。肥媽聽得投入，伍仲衡亦大讚：「你真係fly me to the moon，好似上咗月球咁，好浪漫。」上回合同樣是5燈選手的Venus，被獲得3盞燈的曾蜜詩以「輸都要輸得開開心心」為理由點名上台PK，結果Venus以英文歌《Mercy》再次獲得5盞燈，獲肥媽讚充滿感染力。

彭澤英及Bobo愈戰愈勇，齊齊由4燈種子變成5燈種子。彭澤英獻唱《認錯》，張佳添讚他的聲線幾乎如呂方一樣靚，而且很會選歌。原來澤英今次參賽除為了圓夢，亦化解了他和姐姐Cupid多年來的心結。澤英和姐姐自小感情不太好，全因澤英兒時一次意外，Cupid透露：「有一日放學發現細佬唔見咗，搵番佢時已經發現佢跌咗喺地下，隻手插咗喺玻璃窗度，最後縫咗10幾針，我覺得好似自己畀咗好多傷害佢，自此就好少同細佬講嘢。」Cupid說到此時哽咽：「其實家姐唔係唔鍾意你，係好驚同你一齊會有好多意外發生，你人生都係行咗35年啫，唔好畀啲小誤會、小煩惱影響到。」至於獻唱《氧氣》的Bobo同樣獲張佳添力讚。

上回合兩名5燈選手何博文及周吉佩先後被淘汰，周吉佩因錯誤選擇挑戰龍婷，結果意外被淘汰；何博文獻唱《花火》時用錯Tone，錯失晉級機會。他之後挑選羅啟豪對戰，兩人同得3盞燈，5位評審3比2選擇羅啟豪。身為歌唱導師的何博文賽後坦言：「今日表現得好差，好想同自己嘅學生講，比賽一定有輸贏，最緊要係輸咗識起番身。」

（即時娛樂）