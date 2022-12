中年好聲音｜張佳添讚靚聲如呂方 彭澤英參賽與姊解心結 (13:45)

鮑聖光憑《Fly Me To The Moon》再獲5燈。(大會提供)

無綫歌唱真人騷《中年好聲音》昨晚一集繼續進行50強賽事,出場的19名選手中包括曹敏寶(Bobo)、支嚳儀(Venus)、鮑聖光及彭澤英。上回合的5燈選手鮑聖光自彈自唱《Fly Me To The Moon》,再憑靚聲獲得5盞燈。他獻唱時一臉寫意,不時露出輕鬆笑容。肥媽聽得投入,伍仲衡亦大讚:「你真係fly me to the moon,好似上咗月球咁,好浪漫。」上回合同樣是5燈選手的Venus,被獲得3盞燈的曾蜜詩以「輸都要輸得開開心心」為理由點名上台PK,結果Venus以英文歌《Mercy》再次獲得5盞燈,獲肥媽讚充滿感染力。

彭澤英及Bobo愈戰愈勇,齊齊由4燈種子變成5燈種子。彭澤英獻唱《認錯》,張佳添讚他的聲線幾乎如呂方一樣靚,而且很會選歌。原來澤英今次參賽除為了圓夢,亦化解了他和姐姐Cupid多年來的心結。澤英和姐姐自小感情不太好,全因澤英兒時一次意外,Cupid透露:「有一日放學發現細佬唔見咗,搵番佢時已經發現佢跌咗喺地下,隻手插咗喺玻璃窗度,最後縫咗10幾針,我覺得好似自己畀咗好多傷害佢,自此就好少同細佬講嘢。」Cupid說到此時哽咽:「其實家姐唔係唔鍾意你,係好驚同你一齊會有好多意外發生,你人生都係行咗35年啫,唔好畀啲小誤會、小煩惱影響到。」至於獻唱《氧氣》的Bobo同樣獲張佳添力讚。

上回合兩名5燈選手何博文及周吉佩先後被淘汰,周吉佩因錯誤選擇挑戰龍婷,結果意外被淘汰;何博文獻唱《花火》時用錯Tone,錯失晉級機會。他之後挑選羅啟豪對戰,兩人同得3盞燈,5位評審3比2選擇羅啟豪。身為歌唱導師的何博文賽後坦言:「今日表現得好差,好想同自己嘅學生講,比賽一定有輸贏,最緊要係輸咗識起番身。」

(即時娛樂)