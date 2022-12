C AllStar尾場騷唱到眼泛淚光 King透露兒子半歲大 疫情後才補辦婚宴 (14:28)

C AllStar昨晚舉行尾場戶外音樂會。(劉永銳攝)

C AllStar強調不是休團,而是慢慢減產,未來專注在個人單曲上,只要有感覺及時間合適就會再出團歌。(劉永銳攝)

C AllStar一連三場《Let It Snow C AllStar Live 2022》昨晚圓滿結束,4子在演出尾聲時獻唱《此刻無價》,眼泛淚光宣布將作個人發展,但一定會再跟粉絲見面,當下要好好享受最後一刻的演出。C AllStar騷後受訪,因染上流感而全晚戴口罩的阿King(吳崇銘)表示重感冒致一度失聲,要服食類固醇藥物撐住上台,更搬到酒店暫住以免傳染給兒子。

他表示隊友一早知他已婚兼當爸︰「我一直在想哪個時候公布合適,最後決定今年聖誕節。我一年前結婚,太太是圈外人,我們在疫情時認識。兒子名叫Analog,中文名是吳雅洛,我改的。他對音樂很敏感,很乖、很易湊。我已學識餵奶,換片更是強項。」阿King說兒子已6個月大,他和太太因疫情關係暫未舉行婚禮,打算疫情後才宴請親友。他感謝太太陪伴,自言這幾年過得不太好。On仔(陳健安)笑阿King不太會抱BB,釗峰羨慕「太子」Analog天生一雙明亮大眼睛︰「Analog雙眼大過我3倍,他好好笑,又好客。」

C AllStar強調不是休團,而是慢慢減產,專注在個人單曲上,只要有感覺及時間合適就會再出團歌,因此特別珍惜每次一齊唱歌的時刻。

