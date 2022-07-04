C AllStar尾場騷唱到眼泛淚光 King透露兒子半歲大 疫情後才補辦婚宴 (14:28)

C AllStar一連三場《Let It Snow C AllStar Live 2022》昨晚圓滿結束，4子在演出尾聲時獻唱《此刻無價》，眼泛淚光宣布將作個人發展，但一定會再跟粉絲見面，當下要好好享受最後一刻的演出。C AllStar騷後受訪，因染上流感而全晚戴口罩的阿King（吳崇銘）表示重感冒致一度失聲，要服食類固醇藥物撐住上台，更搬到酒店暫住以免傳染給兒子。

相關新聞︰C AllStar成員King秘密做爸爸 餅印兒子照片曝光爆驚喜

他表示隊友一早知他已婚兼當爸︰「我一直在想哪個時候公布合適，最後決定今年聖誕節。我一年前結婚，太太是圈外人，我們在疫情時認識。兒子名叫Analog，中文名是吳雅洛，我改的。他對音樂很敏感，很乖、很易湊。我已學識餵奶，換片更是強項。」阿King說兒子已6個月大，他和太太因疫情關係暫未舉行婚禮，打算疫情後才宴請親友。他感謝太太陪伴，自言這幾年過得不太好。On仔（陳健安）笑阿King不太會抱BB，釗峰羨慕「太子」Analog天生一雙明亮大眼睛︰「Analog雙眼大過我3倍，他好好笑，又好客。」

C AllStar強調不是休團，而是慢慢減產，專注在個人單曲上，只要有感覺及時間合適就會再出團歌，因此特別珍惜每次一齊唱歌的時刻。

（即時娛樂）