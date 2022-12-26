盧瀚霆開《百萬同居計劃》問題箱 親自解答觀眾疑問 (15:24)

盧瀚霆（Anson Lo）有份主演的《百萬同居計劃》上周六（24日）大結局，Anson Lo在社交平台與粉絲玩「《百萬同居計劃》問題箱」，分享他拍攝此劇時的點滴。Anson Lo表示演「燈仔」這角色，最難是要完全放棄自己本身的言行舉止。他說︰「在準備這個角色時，特別處理了燈仔聲線高與低、他說話時的速度。對我而言，燈仔隨性的性格，他說話是速度很快，當下想到什麼就說什麼，而且走路和坐姿，也帶有少許懶洋洋的感覺。用了頭兩三天的拍攝日子穩固這幾點，燈仔真的不太像自己平時的習慣。」

Anson Lo回憶最難是拍攝燈仔在餐廳內向阿包表白的場面︰「因為對白好長，所以要構思不同動作和走位，令表白變得有趣一點。」他透露全劇的八成戲也有演員「爆肚」︰「每個角色都有因應自己性格，自己即場改了對白的用字，例如燈仔的少許粗俗用字和反應，大家不要學﹗」他表示拍攝《百萬》的最大得着是「溝通」︰「辛苦監製Tommy和導演CK，拍劇過程中不斷一起討論，討論燈仔的演繹、討論劇情發展。很記得有一天拍到凌晨六點，我們依然多花1小時去討論劇情，回想真的辛苦大家了。」

談到劇中的幾場戲，Anson Lo回想與魏浚笙（Jeffrey）重演《大叔的愛》的浴室內表白戲時，他只有「好凍」的感覺；拍攝與時裝公司同事打邊爐場面時，吃了很多自己不太喜歡吃的雞子。至於燈仔最初拍攝模特兒照片唔識擺甫士，Anson Lo說︰「Roll機前試了20至30個甫士，最後選了10個。的確有一點難度，要在正常和終極浮誇之中取一個平衡，這也是全套劇演繹上的一個學問。」

Anson Lo回想拍攝《百萬》那2、3個月真的很累，每天也要跑2至3個行程，而且每項工作也很重要，要很花腦筋。他說當時只好頂硬上︰「回想起真的要多謝身邊工作人員，陪我一齊走不同Location，《King Kong》、燈仔、小明、演唱會嘉賓、排舞、廣告，順利完成好滿足！」

（即時娛樂）