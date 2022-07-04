黃翠如HEA騷開金口成謎 蕭正楠唔敢評老婆歌藝 區永權︰怕佢摧毀樂壇 (18:59)

伍仲衡（Harry）、蕭正楠（Edwin）及區永權（Albert）最近組成限定男團「HEA」，並於明年1月6日舉行《HEA TOGETHER LIVE 2023》。3子預告除了在音樂會上互窒，更會挑戰舞蹈。區永權笑指伍仲衡是「將軍澳Happy伯」，伍仲衡自信地說︰「草蜢都是這樣開始，我們只是遲了30年。我曾跳舞，有人尖叫的﹗」區永權聞言潑冷水：「草蜢一跳就開始，我怕我們一跳就結束。」蕭正楠自言沒有舞技，他與區永權均認為騷肌太普遍，想增肥配合伍仲衡身形，屆時可挺住肚腩跳舞，一定能令觀眾驚喜。

嘉賓黃翠如屆時可會獻唱至今成謎，蕭正楠說︰「她好似未試過在香港開金口，如果她上台唱歌，應該幾震撼﹗」他不敢評價老婆的歌藝，區永權爆料︰「我認識翠如近20年也未聽過她唱歌。我們以前一齊唱K，她都躲在一角，等所有人醉死後才拿起支咪。她真正實力如何，我也不知道。別人常說要拯救樂壇，我擔心她出來是摧毀樂壇。」

兼任音樂總監的伍仲衡對歌手出身的蕭正楠、區永權很有信心，他被問到可會要求兩位人夫騷前禁慾時說︰「不用，反而會叫他們吃多些生蠔，屆時在台上亢奮一點。」蕭正楠一直沒忘記過音樂，做完關心妍個唱嘉賓後更重燃對唱歌的激情。他透露獲伍仲衡創作新歌慶祝入行20年，希望日後能繼續唱歌。區永權感激伍仲衡令他能再以歌手身分上台︰「老婆擔心我一時忘形，叮囑我在台上不要亂說話。」

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（即時娛樂）