張敬軒一語成讖 因中招令個唱延期而致歉：辜負大家心意 (12:45)

張敬軒在灣仔會展舉行跨年個唱《Revisit 張敬軒演唱會》，惟因軒仔本人初步確診新型冠狀病毒感染，餘下5場（2022年12月27日、12月30日、 12月31日、 2023年1月1日及2023年1月2日） 場次需延期舉行。

軒仔在社交網為個唱延期向樂迷致歉：「對於餘下五場嘅各位已經購票的嘅觀眾我覺得萬分抱歉，好多謝大家的嘅支持。知道呢次有好多朋友遠道而來，或者特登撲飛，辜負咗大家一番心意真係好對唔住。我會盡快養好身體，另摘日子再續呢一次嘅奇妙旅程。亦都要向所有受影響嘅台前幕後各個單位同各界朋友致歉，多謝大家嘅包容與體諒！最後，要再一次多謝過去六場前嚟支持嘅朋友！大家喺疫情之中都要身體健康，平平安安！」

另外，昨晚（26日）Boxing Day，軒仔依然落力演出，還因觀眾熱情，合共encore了3次，唱《無能為力》後，歌迷繼續叫encore，又想送禮物，不過軒仔已不似之前行近歌迷收禮，只遠遠問道：「乜嘢嚟㗎？咁似避孕丸？哈哈。多謝每一位朋友，我好開心呀今晚！我剛剛先知原來今日係公眾假期補假呀？但係會展班同事都要休息，我都聲沙啦~~樂隊呢？走埋？哈哈。」

觀眾叫他清唱，他再笑說：「不如出年又開啦，哎呀唔會過嚟收禮物啦，其實我係唔掂得你哋禮物㗎，我冇戴口罩，同埋我需要大家今晚返去，無論你咩宗教信仰都好，都為我祈禱，我有做快測，仲係一條線，但係今晚去到下半場，我一路標冷汗，你哋集合力量幫我，叫張敬軒唔好病好唔好呀？」

沒料到軒仔一語成讖，最終因中招而無奈暫停餘下場次演出。演唱會總監馮貽柏表示，大會將盡力協調一切，以軒仔健康為先，同步協調場地日期之後，會盡快通知歌迷補場安排。

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（即時娛樂）